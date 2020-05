Eolien : Van Oord installe la première fondation slip joint immergée

Van Oord s'est félicité d’une première mondiale. L’armateur néerlandais a annoncé avoir installé le 25 avril dernier avec son jack-up Aeolus le premier système de fondation slip joint (joint coulissant) immergée sur un champ éolien à but commercial. Il s'agit de Borssele V, situé à 20 kilomètres des côtes néerlandaises et allant compter deux éoliennes MHI Vestas de 9,5 MW.

(© VAN OORD)

L’innovation consiste à relier le monopieu à une pièce de transition en les emboîtant, tout simplement. La solidité et la stabilité de l’ensemble est assurée par simple frottement. La technologie certifiée par le DNV GL a pour intérêt d’être immergée, permettant une meilleure répartition du poids entre le monopieu et la pièce de transition, mais aussi d’être rapide et simple à installer, tout en réduisant la maintenance, selon Van Oord. Elle ouvre la voie à la fabrication de plus grandes fondations pour les éoliennes de la future génération, qui pourront être installées par les navires existants en eaux profondes.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

(© VAN OORD)

(© VAN OORD)