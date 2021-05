Eolink travaille avec Kranendonk sur l’industrialisation de son flotteur

C’est un partenariat qui s’inscrit dans l’un des aspects au cœur de la démarche d’Eolink : anticiper au maximum la future industrialisation de son flotteur d’éolienne afin de baisser le coût du MWh. Créatrice d’un concept original avec une structure pyramidale remplaçant l’habituel mât, la start-up brestoise étudie avec le néerlandais Kranendonk la conception d’une future grande usine. Les deux partenaires ont annoncé le mois dernier qu’ils travaillaient ensemble sur cette usine destinée à produire en série rapidement les flotteurs en vue d’un déploiement massif.

(© EOLINK)

Robotique

Kranendonk développe des solutions robotisées pour de la production non répétitive, notamment pour les secteurs de la construction navale et de l’offshore. Il possède en particulier un logiciel de robotique (RinasWeld) pour des portiques de soudure robotisés. En analysant la future production il permet d’anticiper précisément les différents cycles et coûts pour chaque bloc.

« On étudie comment on peut sortir des éoliennes flottantes avec leurs outils et à quel débit », explique à Mer et Marine David Bronsard, business-developper, chez Eolink, précisant que la concrétisation d’une telle usine pourrait se faire « à horizon 2030 ».…