Communiqué de GTT, Paris – 6 avril 2020. Eric Dehouck rejoint GTT en tant que Directeur général adjoint. Il renforce ainsi l’équipe de direction afin d’accompagner l’accélération du développement de l’entreprise et secondera Philippe Berterottière dans ses responsabilités de Président-Directeur général de GTT. Eric Dehouck apporte à GTT son expérience de dirigeant, de business développement à l’international, d’investisseur dans des entreprises de technologies et de services, de Directeur de la Recherche et de l’Innovation d’un groupe mondial ainsi que sa connaissance du secteur public.

Agé de 43 ans, Eric Dehouck est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, ainsi que de HEC-Entrepreneurs. Il est également auditeur de la session nationale de l’IHEDN1. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Suez où il a occupé des fonctions opérationnelles puis de direction générale au sein de plusieurs entités du groupe notamment à l’international (Degrémont, Anderson Water Systems, Aquasource…) dans le domaine des technologies du traitement de l’eau et en particulier des membranes. En 2016, il est nommé Vice-Président et prend la direction de la Recherche et de l’Innovation du groupe Suez. Ensuite, Eric Dehouck a fondé en 2018 sa société d’investissement, Pachyderme, qui investit dans des entreprises innovantes. Puis en septembre 2019, il a rejoint le Secrétariat Général Pour l’Investissement (SGPI) auprès du Premier ministre en tant que Directeur du programme « Industrie et Services ».

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Eric au sein de notre comité exécutif. Eric est à la fois un entrepreneur, un investisseur et un dirigeant d’entreprises internationales. Son expertise reconnue et sa large expérience enrichiront et renforceront nos capacités et nos ambitions face aux enjeux du marché du transport de GNL et du GNL comme carburant marin. Il aura également un rôle moteur dans l’évolution de la stratégie de recherche et d’innovation de GTT. »