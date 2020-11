Escale au Havre pour l’Albatros, en route pour l’Egypte

Suite à sa vente par le voyagiste allemand Phoenix Reisen, le paquebot Albatros est en route pour l’Egypte. Mais alors qu’il descendait la Manche, il a rebroussé chemin le 21 octobre pour rejoindre le port du Havre, où il est arrivé le lendemain. Un détour imprévu consécutif à la nécessité de tester plusieurs membres d’équipage pour savoir s'ils étaient atteints du Covid-19. Mais deux tests PCR réalisés au Havre, à quatre jours d'intervalle, sur les 39 marins présents à bord sont tous ressortis négatifs. Le navire a finalement repris sa route le 29 octobre, avec pour destination Suez.

Il doit franchir le canal pour rejoindre la mer Rouge et, normalement, y être transformé en hôtel flottant par une société égyptienne. C’est du moins ce qu’a affirmé Phoenix Reisen lorsque le groupe allemand a annoncé, le mois dernier, qu’il se séparait de son unique navire. Construit à Helsinki, en Finlande, et mis en service en 1973 sous le nom de Royal Viking Sun, le vieux paquebot, d’abord exploité par la défunte compagnie Royal Viking Line, est passé au cours de sa carrière chez NCL et Star Cruises avant de rejoindre Phoenix Reisen en 2004. Long de 205 mètres et affichant une jauge de plus de 28.000 GT, l’Albatros pouvait embarquer en croisière plus de 800 passagers.

Il conviendra de voir si sa conversion voit bien le jour. Car peu de projets de ce genre ont finalement été couronnés de succès. Au Moyen-Orient, il a par exemple fallu des années pour que l’ancien navire amiral de Cunard, le Queen Elizabeth 2, soit enfin transformé en hôtel à Dubaï, alors que l’expérience à Oman de l’ex-Sea Princess, devenu Veronica en 2010, s’est soldée par un échec au bout de trois ans seulement, le navire finissant à la casse en 2016.

On notera d’ailleurs que les deux sisterships de l’Albatros, les Black Watch (1972) et Boudicca (1973), qui appartenaient quant à eux à la compagnie britannique Fred Olsen, ont également été vendus pour servir d’hôtels flottants. Mais cette fois en Turquie et pour servir au logement de travailleurs. En provenance de Rosyth, en Ecosse, les deux navires ont dans cette perspective rejoint le port turc de Tuzla, en mer de Marmara, au sud-est d’Istanbul. On ne sait pas dans quel cadre ils seront employés, ni si cette mission sera durable ou seulement temporaire.

