Escale inaugurale du plus grand porte-conteneurs du monde à Hambourg

Six semaines après sa sortie des chantiers sud-coréens DSME, le plus grand porte-conteneurs au monde, le HMM Algeciras a effectué son escale inaugurale à Hambourg. Livré en pleine crise sanitaire il a été repositionné sur la ligne FE-4 de THE Alliance qui va être fusionnée avec le service FE-2 pour faire face à la chute importante des volumes de fret. Cette ligne dessert Ningbo, Shanghai, Yiantian, Rotterdam, Hambourg, Anvers, Londres Gateway et Singapour avant de revenir en Chine.

Le HMM Algeciras mesure 400 mètres de long pour 61 mètres de large et affiche une capacité de 24.000 EVP. Il s’agit du premier d’une série de 12 unités (Algeciras, Copenhague, Dublin, Gdansk, Hambourg, Helsinki, Le Havre, Oslo, Rotterdam, Stockholm, Saint Petersburg) qui vont permettre à HMM, membre de THE Alliance, de porter sa capacité de 450.000 à plus de 730.000 EVP, prenant ainsi la 8ème place mondiale dans le classement des armateurs au conteneur derrière Maersk, MSC, COSCO, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE et Evergreen.

La construction de ces géants s’inscrit dans la cadre d’un plan de soutien lancé en 2018 par l’Etat coréen à ses chantiers navals. A l’époque, 20 porte-conteneurs avaient notamment été commandés, dont les 12 mastodontes de 24.000 EVP (23.000 annoncés à l’époque), répartis entre Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (7 navires) et Samsung Heavy Industries (5), ainsi que 8 navires de 15.000 EVP (passés à 16.000 depuis) pour Hyundai Heavy Industries, qui doit les livrer au second trimestre 2021.

(© HHLA)

(© HHLA)