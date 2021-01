Espagne : concept de ferme solaire-éolienne de production d’hydrogène

Le groupe espagnol Acciona, présent dans le BTP et l’immobilier, mais aussi les énergies renouvelables, travaille sur un concept de ferme offshore couplant les énergies solaire et éolienne pour produire de l’hydrogène vert. L’énergie doit être produite par des éoliennes et des panneaux solaires flottants.

Ce projet baptisé OceanH2 et doté de 6 millions d’euros à travers un programme du ministère espagnol de la Science et de l’Innovation, vise à étudier différents scénarios pour proposer une solution pouvant à la fois produire, stocker et distribuer de l’hydrogène. Cette centrale d’hydrogène vert offshore doit ensuite être validée expérimentalement en laboratoire.

Douze centres de recherches espagnols et des entreprises, telles que Redexis, Ariema, TSI, Wunder Hexicon et BlueNewables, participent également à ce projet. Six régions autonomes espagnoles sont aussi impliquées (Madrid, Canaries, Andalousie, Cantabrie, Navarre et Catalogne).

En juillet dernier, Acciona a déjà connecté au réseau espagnol une ferme solaire flottante pilote. Située à sur le réservoir de Sierra Brava à Zorita (Cáceres), l’installation s’étend sur 12.000 m2 produisant 1.125 MWc, soit la consommation de 1000 ménages. Elle comprend cinq systèmes différents de 600 panneaux photovoltaïques flottants, l’idée étant d’étudier différentes technologies. Les performances, ainsi que les coûts d’installation et de maintenance doivent être comparés pour sélectionner la meilleure solution pour développement de futures centrales solaires flottantes.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.