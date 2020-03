Espagne : des mesures pour aider les ports face au Covid-19

Face au coronavirus, Puertos del Estado a publié un document à l’attention des autorités portuaires pour leur annoncer les mesures économiques en faveur des ports. Des recommandations qui interviennent un mois après l’appel des manutentionnaires à prendre des mesures de sauvegarde pour la compétitivité portuaire. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Face au Covid-19, Puertos del Estado a envoyé aux autorités portuaires un document sur les mesures que le gouvernement a pris pour aider et accompagner les ports face à la crise sanitaire.

Les recommandations décrites dans ce document doivent permettre de maintenir la politique portuaire du gouvernement et aider les ports à réduire les conséquences économiques de la pandémie. Elles sont divisées en six chapitres : économiques, trafics minimum des concessionnaires, obligations à l’égard de Puertos del Estado, prolongation des appels d’offres, adaptation des conditions sociales, et mesures administratives.

Les mesures économiques visent à reporter le paiement des droits d’occupation dans les ports. Puertos del Estado précise que les autorités portuaires ne peuvent pas demander des intérêts ni des garanties aux occupants pendant la période de crise sanitaire.

Le second point vise à alléger les exigences des trafics minimum des concessionnaires. Le gouvernement espagnol recommande aux autorités portuaires de ne pas tenir compte des trafics exigibles et cela uniquement au titre de l’année 2020.

Le troisième volet de ces mesures doit apporter aux autorités portuaires des allégements. Puertos del Estado préconise de négocier un délai de paiement avec les fournisseurs. De plus, les sommes trimestrielles que chaque autorité portuaire doit verser au Fonds de compensation portuaire national ne seront pas exigibles au mois de mars. Le gouvernement va mettre en place un système de prêts pour ces autorités et notamment, « pour couvrir les dépenses liées aux mesures d’aides aux salariés dans le cadre de la crise sanitaire. »

Aides aux salariés portuaires

Le quatrième point vise à étendre de 30 jours la présentation des appels d’offres des autorités portuaires. Une mesure qui ne s’applique qu’aux appels d’offres devant être remis entre le 16 mars et le 30 mars. Cette prolongation pourra faire l’objet d’une demande en indemnisation des contractants.

Le cinquième volet de ces mesures prévoit des aides aux salariés. Puertos del Estado encourage les autorités portuaires à aider les ouvriers portuaires qui pourraient souffrir de difficultés économiques liées au Covid-19. L’entité administrative préconise de revoir, temporairement, les accords de place, pour faire face à la crise sanitaire.

Enfin, Puertos del Estado suggère que les réunions des conseils d’administration des autorités portuaires soient levées le temps de la crise sanitaire. Il est proposé de déléguer les compétences de ces conseils aux dirigeants du port, tant que la crise sanitaire durera.

Anesco alerte sur la situation avant la crise sanitaire

Les différentes mesures préconisées par Puertos del Estado interviennent dans une période difficile pour les ports espagnols. En 2019, l’Espagne a certes enregistré une croissance de son trafic. Mais, selon l’organisation patronale de la manutention portuaire (Anesco), des mesures d’urgence doivent être prises pour retrouver une compétitivité. En effet, le 18 février, soit un mois avant l’entrée de l’Espagne dans la crise sanitaire du Covid 19, Anesco s’est inquiété de la situation portuaire. Les trafics ont augmenté en 2019 avec une progression de 7,8% des flux conteneurisés, mais cela s’inscrit dans une tendance négative notamment par la perte de trafics de transbordement détournés dans d’autres ports. Autre élément négatif, les investissements importants réalisés dans les ports voisins du Portugal, de l’Italie et du Maroc où les coûts de main d’œuvre sont plus économiques. Dans ce contexte, Anesco souhaite alléger la pression fiscale et intensifier les investissements portuaires en Espagne.

Il faudra attendre de voir l’effet que les mesures prises par Puertos del Estado apportent aux opérateurs logistiques portuaires.