Un nouveau bâtiment d’intervention sous-marine pour la flotte espagnole

Le gouvernement espagnol a donné son feu vert au programme de nouveau bâtiment d’intervention sous-marine de l’Armada. Une unité qui sera notamment capable de porter secours aux sous-marins en détresse avec les systèmes de sauvetage de l’US Navy et de l’OTAN.

Appelé BAM-IS (Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática), le navire fait l’objet d’un programme de 183 millions approuvé le 24 novembre par Madrid. Prévu pour être mis en service en septembre 2024, il succèdera au vieux Neptuno, construit en 1975. Cet ancien ravitailleur de plateformes pétrolières de 58.5 mètres de long pour 12 mètres de large et 1860 tonnes de déplacement en charge, a été acquis en 1988 par la marine espagnole et converti en bâtiment base de plongeurs et unité de sauvetage. A cet effet, le Neptuno est notamment équipé d’un caisson de décompression multiplaces et de robots télé-opérés capables d’intervenir jusqu’à 600 mètres de profondeur.

Le Neptuno (© ARMADA)

Plus grand et offrant des capacités sensiblement accrues par rapport à son aîné, le BAM-IS sera réalisé par Navantia dans son chantier de…