Esprit de Velox : Conférence sur la pollution sonore des océans le 17 à La Rochelle

Tintamarre dans le Monde du silence »

Impact de la pollution sonore sur les écosystèmes océaniques,

Vers une transition durable de la recherche et du transport maritime

Vendredi 17 janvier 2020 à 18 heures ,

Auditorium du Musée Maritime de La Rochelle

L’équipe d’Esprit de VELOX organise en partenariat avec l’exposition Climat/Océan La Rochelle une table ronde suivie d’un débat intitulée Tintamarre dans le monde du silence, vendredi 17 janvier 2020 à 18 heures dans l’auditorium du Musée maritime de La Rochelle.

Sujet encore émergent et peu connu du public, l’impact de la pollution sonore est considérable sur les espèces vivantes océaniques, du plancton jusqu’à la mégafaune. Elle a des conséquences catastrophiques pour la biodiversité, les ressources halieutiques ou encore la production d’oxygène…

Tintamarre dans le Monde du silence réunit une équipe interdisciplinaire de chercheurs qui lèveront le voile sur l’état sonore de l’Océan, présenteront l’état des connaissances, les recherches actuelles et proposeront des pistes pour une mutation du transport maritime et une réglementation adaptée :

Frédéric Olivier , Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle/UMR Borea,

Laurent Chauvaud , Directeur de Recherche au LEMAR de Brest et Coordinateur du laboratoire Franco-Québécois BeBEST,

Jérôme Spitz , Chargé de recherche au CNRS, Observatoire PELAGIS/CEBC de La Rochelle,

Eric Baudin , Ingénieur de Recherche au Bureau Veritas,

Anna Evans , Docteure vétérinaire et Présidente de la Fondation Anna Evans pour la Vie Animale

François Frey, Ingénieur Arts et Métiers et Officier de Marine, Fondateur du Programme Esprit de VELOX.

Les échanges seront animés par Sarah Lelong, Docteure en droit et biologie océaniques, Coordinatrice scientifique du programme Esprit de VELOX.

Esprit de VELOX est un programme de recherche inédit qui développe une approche globale et multiple des écosystèmes océaniques. C’est aussi un navire, à la fois base scientifique et champs d’exploration industrielle en ce qui concerne sa conception, sa construction et son exploitation. Il pose les bases d'une génération de navires qui deviendront des stations océaniques en capacité d'explorer et de développer une démarche de recherche et d’innovation responsables, sous toutes les latitudes et sur toutes les mers, sans impact environnemental.

Le programme Esprit de VELOX s’inscrit dans le droit fil de la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable de l’UNESCO 2021-2030.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Inscriptions conseillées

www.helloasso.com/associations/1-618-programme-esprit-de-velox/evenements/tintamarre-dans-le-monde-du-silence