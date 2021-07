Eté 2021 : une croisière au départ de Marseille à bord du Costa Smeralda

Après 18 mois d’interruption, les grands paquebots ont repris le dimanche 4 juillet leurs embarquements hebdomadiers au départ du port de Marseille pour des croisières d’une semaine en Méditerranée occidentale. Les amateurs de vacances en mer peuvent enfin revenir à bord, mais alors que la situation à terre demeure fragile avec le développement du variant Delta, ces voyages restent placés sous le signe de la vigilance et des protocoles sanitaires. Comment se traduisent au quotidien ces contraintes pour les passagers ? L’expérience de la croisière y perd-elle ? Pour répondre à ces questions, nous avons embarqué à bord du Costa Smeralda lors de sa première rotation, qui s’est achevée le 11 juillet avec son retour dans les bassins phocéens après des escales en Espagne (Barcelone, Palma de Majorque) et en Italie (Messine, Civitavecchia et Savone).

Départ de Marseille (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

En mer à bord du Costa Smeralda (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

La Sagrada Familia à Barcelone (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Palma de Majorque (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

