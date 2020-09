Eté 47 : un livre sur le Brest d'après-guerre

« Été 47 », le premier roman écrit par le Brestois Guy Berrou, ingénieur dans le domaine maritime, est une fiction historique qui plonge le lecteur dans le Brest de l’après-guerre, avec la reprise de l’activité dans un port et une ville rasés par les bombardements. En parallèle, il raconte l’histoire de Simon et Yuna, un docker fraîchement débarqué dans la cité du Ponant et une étudiante. Le livre comporte des faits réels, avec l’embarquement de l’or de la Banque de France sur des navires en partance pour l’Afrique et la tragique explosion d’un cargo, l’Ocean Liberty, qui causera des victimes et des dégâts dans une ville qui peinait à panser ses plaies.

Les références aux événements de cette période, où le monde se reconstruit, abondent. Dans un style à la fois précis et élégant, Guy Berrou invite le lecteur à accompagner ses héros dans leur quotidien souvent difficile, mais non dénué de projets, jusqu’au dénouement lors de cet été 47.

Eté 47, par Guy Berrou, Editions L’Harmattan. 17,50 €.

Un article de la rédaction du Télégramme