Eurenco finalise le transfert de son siège social et investit sur son outil industriel à Sorgues

Dans le cadre de sa feuille de route vers 2025, Eurenco annonce la finalisation du transfert de son siège social à Sorgues (84) près d’Avignon. En complément des importants investissements en cours sur l’outil industriel, l’acquisition de plus de 3000 m² de bureaux situés à proximité de son site de production marque une nouvelle étape concrète dans le projet de croissance du Groupe.

Le projet, présenté le mercredi 10 mars aux représentants du personnel, a pour objectif principal de permettre le regroupement d’ici l’automne 2021 des personnels du siège social et des fonctions centrales du site de production. Il permettra aussi de renforcer les fonctions de Recherche et Développement et de préparer l’avenir du Groupe. Une partie des locaux pourrait être ouvert à des incubateurs de start-up notamment dans le domaine de l’économie circulaire.

Thierry FRANCOU, PDG d’Eurenco, a déclaré « Ce projet marque une nouvelle étape, pour le site de Sorgues, mais aussi pour le Groupe. Il affirme notre volonté de nous ancrer dans les territoires, de développer nos activités pour faire face aux défis de demain, tout en accélérant les projets d’investissement industriels indispensables à cette croissance ».

Communiqué d'Eurenco, 10/03/21