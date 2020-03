Confrontée à l’épidémie de coronavirus, Euronav continue de travailler. Joint par Mer et Marine, Euronav Ship Management, spécialisé dans le transport pétrolier, indique que ses navires continuent de naviguer. Toutefois, Les relèves se trouvent suspendues par la force des choses. « On s’adapte à l’environnement », indique-t-on chez l'armateur. « On n’est pas plus royalistes que le roi et lorsqu’un navire se présente dans un endroit ou une relève est interdite, elles sont interdites. Les navires tournent. Nous et nos équipages faisons au mieux ».