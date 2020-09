Euronaval : le salon sera digital

Face aux nouvelles règles sanitaires, le GICAN et sa filiale la SOGENA réorientent l’édition 2020 du salon EURONAVAL vers un format entièrement numérique.



Du 19 au 25 octobre, les exposants, délégations officielles et visiteurs se donnent désormais rendez-vous sur la plateforme EURONAVAL-ONLINE.

Le Conseil d’Administration du GICAN avait pris la décision courageuse, et nécessaire pour la relance de l’activité navale, de maintenir l’édition 2020 du salon EURONAVAL. Les préparatifs, en lien avec les services de l’Etat concernés et notamment la Préfecture, permettaient jusqu’ici d’envisager un salon réussi dans le strict respect des règles sanitaires.



Le Conseil d’Administration du GICAN a pris acte des annonces du ministre de la Santé du mercredi 23 septembre : la baisse de la jauge maximale autorisée pour les grands évènements, de 5 000 à 1 000 personnes, ainsi que la reprise désormais établie de l’épidémie, ne permettent plus de garantir un salon « en présentiel » satisfaisant, tant pour les 300 exposants que pour les 70 délégations officielles étrangères qui avaient déjà formulé le souhait de se rendre à Paris-Le Bourget.



Dans ce contexte, le GICAN et la SOGENA font le choix de réorienter EURONAVAL 2020 vers une solution entièrement digitale.

Avec le soutien de ses partenaires, l’édition 2020 du salon EURONAVAL se tiendra uniquement en ligne, grâce à la nouvelle plateforme EURONAVAL- ONLINE. Jusqu’ici réservé aux délégations officielles et aux exposants ne pouvant se rendre à Paris-Le Bourget, EURONAVAL-ONLINE sera désormais ouvert à l’ensemble des visiteurs et exposants qui le souhaitent.

Du 19 au 25 octobre, les délégations et visiteurs du monde entier pourront ainsi retrouver les exposants d’EURONAVAL 2020 sur le salon numérique EURONAVAL- ONLINE.



Ils pourront également organiser sur le site d’Euronaval leurs rendez-vous BtoB en visio et suivre les workshops thématiques afin de mettre en valeur tout le savoir-faire des industriels navals.



Le cycle de web-conférences en ligne, piloté par la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) est également maintenu.



Hervé GUILLOU, Président du GICAN, déclare : « Dans notre secteur d’activité, rien ne vaut un événement physique et des rencontres. Ce salon Euronaval 2020 était ardemment souhaité par les exposants et nos visiteurs internationaux après plusieurs mois d’interruption des salons partout dans le monde. La reprise des contacts commerciaux est plus que jamais primordiale. Responsables face à la reprise de l’épidémie mais déterminés à soutenir l’activité des industriels en France, en Europe et dans le monde, le GICAN et la SOGENA proposent une solution innovante à l’ensemble des acteurs du secteur, pour accompagner la relance du marché naval. J’adresse également mes vifs remerciements au Ministère des Armées pour son soutien indéfectible tout au long de la longue et périlleuse préparation d’Euronaval ».



Hugues d’ARGENTRÉ, Directeur Général de la SOGENA, ajoute :

« J’adresse mes plus chaleureux remerciements à l’ensemble de nos exposants, agents, partenaires et prestataires. Ils nous ont fait confiance et nous ont accompagnés avec courage et bienveillance dans la préparation difficile et risquée de ce salon. Je remercie également les membres des 70 premières délégations étrangères de 46 pays qui avaient déjà accepté de participer à Euronaval. Je partage leur déception de ne pouvoir se retrouver en présentiel à Paris-Le Bourget. Je me réjouis de pouvoir proposer le salon numérique Euronaval-Online qui accompagnera la relance de l’industrie navale en France et dans le monde ».

Communiqué d’Euronaval, 25/09/20