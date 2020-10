Euronaval-Online: le programme du jour

Pour ce deuxième jour d'Euronaval-Online, qui se tient jusqu'au 25 octobre, de nouveaux temps forts sont prévus sur le salon digital. Voici les principaux évènements prévus ce mardi et à retrouver sur le site Internet d'Euronaval:

11h00-12h00 | [WEBCONFERENCE] Marchés export et partenariats stratégiques

Modérateur : Xavier Pasco, Directeur, FRS

Intervenants :

- Thierry Carlier, directeur du développement international, DGA

- Massi Begous, directeur du développement industriel international, NAVAL GROUP

- Vincent Carrié, directeur général Filiales internationales, ISSARTEL

14h00-16h00 | [NAVIRE DES METIERS] Thématique : Métiers de production (coque, soudure...)

14h30-16h00 | [TABLE RONDE] "Comment assurer la protection des systèmes complexes à l'ère 4.0 ?"

Participants:

- Vice-amiral (2S) Michel Benedittini, Conseiller en cybersécurité, CEIS

- Jacques de la Rivière, Président, co-fondateur, GATEWATCHER

- Stéphane Prévost, Responsable Marketing Produit, STORMSHIELD

- Henri d'Agrain, Délégué général, CIGREF

- Didier Daoulas, Ingénieur Bessé Maritime et logistique ; Président du comité analyse des risques Cyber Défense (C2M2), BESSE

16h00-16h30 | [WORKSHOP] "Garantir une navigation ininterrompue dans les environnements privés de GNSS" | iXBLUE

Participants:

- David Cunningham, iXBLUE

- Benoit Kerouanton, iXBLUE

16h30-17h00 | [WORKSHOP] Radar pour Aerostat : le nouveau défi pour la surveillance de la ZEE | DIADES MARINE

Participants :

- Olivier Lacrouts, DIADES MARINE

- Pierre-Laurent Borras, DIADES MARINE

- George Beaumont, DIADES MARINE

17h00-18h00 | [TABLE RONDE] "Le soutien économique au secteur de l’innovation navale française" | SEANNOVATION

Participants :

- Patrick Aufort, IGA Directeur Adjoint, AID

- Sandra Budimir, DG STARBURST

- Clément Galic, CEO, UNSEENLABS

- Gilles Daguet, Managing partner, ACE MANAGEMENT

18h00-18h45 | [WEBINAR] Hear from in-market experts on how you can continue engagement and connections with European and Australian defence markets during COVID-19. | SOUTH AUSTRALIA

Participants :

- John Rees, OFFICE OF THE AGENT GENERAL

- Fernando Guerra Alves, BUSINESS FRANCE

- Ariane Lopes, INDUSTRY CAPABILITY NETWORK

- Arnaud Martins Da Torre, GICAN