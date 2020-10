Euronaval-Online : le programme du jour

Quatrième jour, ce jeudi, du salon Euronaval-Online. Avec au programme de nouveaux workshops et tables rondes à suivre en ligne, mais aussi une seconde intervention vidéo de Florence Parly. La ministre des Armées s’exprimera à 11H45 au sujet notamment de l’avenir du sous-marin Perle, gravement endommagé par un incendie le 12 juin dernier à Toulon.

Voici le programme des autres rendez-vous de cette journée :

10h00-10h30 [WORKSHOP] Hull Vane and Foil Assist: solutions de déjaugeage partiel pour améliorer la tenue en mer et les performances des navires de guerre et des bateaux

Bruno Bouckaert, HULL VAN BV

10h00-12h00 [NAVIRE DES METIERS] Thématique : Métiers de la robotique navale et de la cybersécurité navale

10h30-11h00 [WORKSHOP] HUMPHREE "Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'intercepteurs sur les grands navires semi-planants"

Beata Törneman, HUMPHREE

11h00-12h30 [TABLE RONDE] CYBER NAVAL HUB BY FIC "L'investigation numérique dans le domaine naval"

Pierre Dumazeau, Directeur de la rédaction de La Lettre de l’Expansion, Chroniqueur sur la chaîne d’information parlementaire Public Sénat, WANSQUARE- LETTRE DE L'EXPANSION

Guillaume Prigent, Président, DIATEAM

Capitaine de corvette (LCDR) Olivier Jacq, Spécialiste en cybersécurité maritime et portuaire, Chaire de cyberdéfense des systèmes navals, ECOLE NAVALE

Adjudant-chef Stéphane Fronczak, Chef de la cellule nationale de lutte contre la cybercriminalité maritime (CYBERGENDMAR), GENDARMERIE MARITIME

12h30-13h00 [WORKSHOP] Capacité "Stand-off" de lutte contre les mines organisé par Belgium Naval & Robotics

Amiral Yves Dupont - Rear Admiral DGMR Head of Systems Division of Belgian Navy

Aymeric Moullart de Torcy - Operational Marketing Drones – NAVAL GROUP

Antony Penn - Commercial and Business Development Director – ECA GROUP

14h00-16h00 [NAVIRE DES METIERS] Thématique : Les femmes dans l’industrie maritime

14h30-16h00 [TABLE RONDE] La stratégie maritime de l'Union Européenne

Maja Markovcic Kostelac - Executive Director of the European Maritime Safety Agency (EMSA)

Pascal Savouret - Executive Director of the European Fisheries Control Agency (EFCA)

Fabrice Leggeri - Executive Director of the European Boarder and Coast Guard Agency (FRONTEX)

Jirí Šedivy – Chief Executive of the European Defense Agency (EDA)

Contre-Amiral Jean-François Querat, Deputy secretary general for the sea

16h00-16h30 [WORKSHOP] MARINE TECH : "USV, Véhicules autonomes de surface dans les opérations en mer, performances, cas d'usage et perspectives"

Magali Mouries, MARINE TECH

Thierry Carlin, MARINE TECH

16h30-17h00 [WORKSHOP] AMETRA GROUP "Conception basée sur un modèle appliqué au stockage de l'hydrogène et au système de pile à combustible pour les applications navales"

Ph. D. Sylvain Mathonniere, AMETRA GROUP

17h00-18h00 [TABLE RONDE] | SEANNOVATION "Les besoins opérationnels des Forces Spéciales"

François Mattens, Directeur Affaires publiques et innovation, GICAT

Richard Forest, CEO, SEAIR

Michaël Bollet, AID