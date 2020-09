Euronaval : près de 300 exposants et 40 délégations étrangères confirment leur venue

EURONAVAL confirme la tenue de l’unique salon international dédié aux secteurs du naval de défense et de la sécurité maritime à Paris -Le Bourget du 20 au 23 octobre 2020.



Cette édition exceptionnelle sera évidemment singulière. EURONAVAL est LE grand rendez-vous mondial de la filière. Grands industriels, PME-ETI, délégations officielles, startups, tous affluent du

monde entier à Paris Le Bourget depuis 50 ans pour découvrir les technologies du futur, préparer l’avenir des marines de guerre et de police, négocier des contrats et échanger sur les grands enjeux du naval.



La situation sanitaire mondiale a contraint de nombreux organisateurs de salons à annuler leurs événements entre le mois de mars et le mois de septembre. Il est désormais nécessaire de continuer à vivre et à travailler avec le virus. C’est pourquoi le GICAN, soutenu par le ministère des Armées, a pris une décision courageuse : maintenir EURONAVAL 2020, rendez-vous indispensable, non seulement pour la filière navale, mais également pour l’économie dans son ensemble.



EURONAVAL innove pour proposer une formule adaptée à la situation sanitaire



Protocole sanitaire : Les équipes d’EURONAVAL sont mobilisées depuis des mois pour bâtir une édition 2020 adaptée à la situation sanitaire afin d’accueillir l’ensemble des publics en toute sécurité. Un protocole spécifique a été mis en place : jauge de 5 000 personnes en simultanée dans l’enceinte, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique en libre-service dans tous les points stratégiques, marquage au sol pour distanciation dans les lieux de concentration (entrées, sorties, restauration…). Protocole complet ici



Web-Conférences : Trois web-conférences thématiques seront organisées en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) en remplacement de la conférence d’ouverture qui devait se tenir à la Maison de la Chimie. Des intervenants de haut niveau des mondes politique, militaire, industriel et académique traiteront des grands enjeux du naval de défense et de la sécurité maritime. Pour y assister en direct les inscriptions sont disponibles

via le module de commande de badge sur le site web du salon.



CYBER Naval Hub by FIC : Les équipes d’EURONAVAL 2020 présentent cette année, en partenariat avec CEIS, un nouveau pavillon consacré à la cybersécurité : le CYBER NAVAL HUB. Workshops et rencontres sur cette thématique auront lieu toute la semaine. Parmi les sociétés qui seront particulièrement présentes sur cet espace, six dévoileront leurs innovations :

- FRANCE CYBER MARITIME : Le secteur maritime fait face à une augmentation des attaques sur ses systèmes. Ports, navires, opérateurs logistiques, toutes les activités peuvent voir leurs activités impactées. France Cyber Maritime, son CERT sectoriel (M-CERT) et ses services sont la réponse de la filière Maritime face à la menace Cyber de l’organisme d’importance vitale, aux PME et ETI.

- GATEWATCHER (FR) : édite le système de détection d’intrusions et de menaces avancées Trackwatch®.

- HOLISEUM (FR) : Une approche globale de la sécurité pour sécuriser les Infrastructures Critiques. En proposant des services sur l'ensemble de la chaîne de valeur des services en cybersécurité : gouvernance, audits, solutions, remédiation et opérations.

- KUB CLEANER (FR) : a développé la station blanche KUB (Kiosk for Universal Blocking). Une borne mise à disposition des utilisateurs, prestataires de maintenance, fournisseurs, qui décontamine les supports amovibles afin de protéger les systèmes d’information et de production des infections par supports USB.

- STORMSHIELD : leader européen de la sécurité des infrastructures digitales et filiale à 100% d’Airbus CyberSecurity, l’entreprise propose des solutions communicantes et intelligentes pour anticiper les attaques et protéger les infrastructures digitales.

- TIXEO (FR) : conçoit et fournit des solutions de visioconférence sécurisée garantissant aux organisations une stricte confidentialité de leurs communications.



Naval-online. Par ailleurs, conscients qu’un certain nombre de pays ne pourront probablement pas, cette année, envoyer de délégations et d’industriels visiter le salon, les organisateurs ont voulu créer Naval-Online, le double digital du salon EURONAVAL. Pour les exposants, il s’agira d’une opportunité exceptionnelle d’étendre la visibilité de leurs offres et de leurs produits. Chaque exposant pourra y inviter des visiteurs, clients et partenaires distants et empêchés. J2C Communication, partenaire du salon en charge de Naval-Online, contactera chaque exposant pour les accompagner et leur proposer de personnaliser leur stand digital.



Les exposants et visiteurs répondent présents



Au 15 septembre, à J-35 du salon, près de 300 exposants ont d’ores et déjà validé leur venue, en provenance de 20 pays. Les organisateurs sont prêts à accueillir les grands industriels français et étrangers. Les startups seront cette année encore mises à l’honneur au sein de l’espace SEAnnovation (liste complète à venir).

Par ailleurs, plus de 40 pays ont confirmé à ce jour leur intention d’y envoyer une délégation officielle.



Hugues d’Argentré, Directeur d’EURONAVAL : "Nous tenons à remercier nos exposants historiques ou nouveaux, les délégations étrangères ainsi que les visiteurs déjà inscrits qui malgré la crise sanitaire que nous traversons, nous renouvellent leur confiance. Cet engagement confirme bien la résilience de notre industrie et met en valeur l’esprit d’entreprise et de conquête qui caractérise l’ensemble de notre filière."

Communiqué d’Euronaval, 17/09/20