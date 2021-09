Europe : des eaux de plus en plus bruyantes

L’émission de bruits sous-marin est une pollution encore relativement méconnue et peu réglementée. Pourtant, elle augmente rapidement, à en croire le récent « rapport environnemental sur le transport maritime européen » (EMTER). Ainsi, concernant le transport maritime, « on estime qu’entre 2014 et 2019, le total accumulé de l’énergie sonore sous-marine a plus que doublé dans les eaux de l’UE », écrivent l’EMSA (Agence de sécurité maritime européenne) et l’EEA (Agence européenne de l’environnement) dans la synthèse de la première édition de ce docum…