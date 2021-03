Évacuation sanitaire d'un marin-pêcheur au large de Chausey

Mardi 16 mars 2021 à 10h40, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est informé par le chalutier Cap Lihou qu'un de ses membres d'équipage s'est blessé à la main et nécessite une évacuation sanitaire (EVASAN). Le navire se trouve alors à 4 nautiques (environ 8 km) au large de Chausey (50).



Le CROSS initie alors une conférence téléphonique avec le centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse, le service de coordination maritime médicale (SCMM) du Havre et le Cap Lihou. Une évacuation sanitaire du marin-pêcheur est préconisée. Le CROSS engage aussitôt l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile basé à Granville pour procéder à l'évacuation.



A 11h42, le blessé est hélitreuillé à bord de l'hélicoptère puis déposé sur la base de l'hélicoptère Dragon 50 à Granville où il est pris en charge par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 50) pour être transféré vers la clinique d'Avranches.

Communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, 16/03/21