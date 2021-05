Ever Given : le canal de Suez baisse sa demande d'indemnisation

Un tiers de moins. L'autorité du canal de Suez a proposé de baisser ses demandes d'indemnisation au propriétaire du porte-conteneurs Ever Given, immobilisé depuis fin mars dans les lacs Amers. D'un montant initialement prévu de 916 millions de dollars, la somme couvrirait une partie des opérations de sauvetage, la perte de profit et le coût du retard occasionné par l'accident du navire. La justice égyptienne a prononcé la saisie conservatoire du navire. Mais, il semblerait que…