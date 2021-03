Evergreen : 20 porte-conteneurs de 15.000 EVP commandés en Corée du Sud

Avant le blocage du Canal de Suez par l’Ever Given, la compagnie taïwanaise Evergreen Marine Corporation a pris la décision de commander 20 nouveaux porte-conteneurs de 15.000 EVP équipés de scrubbers, selon plusieurs médias spécialisés. Ils doivent être livrés entre le 2e trimestre 2024 et juin 2025.

Ils vont être construits par les chantiers coréens de Samsung Heavy Industries. Plusieurs chantiers en Chine (Hudong Zhonghua et Jiangnan), en Corée (Samsung Heavy Industries et Hyundai Heavy Industries) et au Japon (Imabari), avaient été pressentis pour cette commande qui tournerait autour de 2.5 milliards de dollars.

Evergreen opère une flotte de près de 200 navires.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.