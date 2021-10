Exercice d’assistance à navire en difficulté et lutte contre la pollution au large du Havre

Les mercredi 29 et jeudi 30 septembre 2021, un exercice d’assistance à navire en difficulté (ANED) et de lutte contre la pollution en mer (POLMAR) s’est déroulé au large du Havre. Organisé conjointement par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, la préfecture de la Seine-Maritime et HAROPA PORT, en lien avec la préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest, cet exercice baptisé « POLHARBOR » a été mis en œuvre dans le cadre des entraînements annuels prévus par l’organisation de la rép…