Expédition : la goélette Hirondelle va collecter pendant un an des témoignages en Europe

La goélette Hirondelle s’apprête à appareiller, le 17 ou le 18 février (en fonction de la météo), pour une expédition d’un an en Europe baptisée « Expedition Sea the Future ». Objectif de l’association Sailing Hirondelle, créée en 2019, qui anime le bateau : « sensibiliser la population à l’impact de leurs modes de vie sur l’océan », mais aussi « promouvoir les solutions mises en œuvre par les citoyens des littoraux européens engagés pour protéger l’environnement ».

« Tout au long de l’année, les bénévoles présents à bord travailleront de manière collaborative et interdisciplinaire pour créer des contenus d’éducation à l’océan, accessibles à tous depuis le site internet de l’association », explique Sailing Hirondelle. Des podcasts, interviews et articles doivent être réalisés par les bénévoles qui ont préparé la goëlette et participeront à la navigation.

L’Hirondelle partira de Brest pour se rendre à Concarneau avant de réaliser une boucle vers l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande, l’Irlande du Nord, l’Ecosse, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, puis rentrer en France. L’association indique par ailleurs chercher encore « des partenaires pour rendre possible cette année d’expédition ».