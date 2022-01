Exploris : des anciens de Ponant lancent une nouvelle compagnie de croisière française

C’est un projet qui mûrit depuis plus de cinq ans et dont l’aboutissement bruissait dans le microcosme de la croisière depuis quelques mois. Avec d’autres investisseurs et des anciens comme lui de Ponant, Philippe Videau lance Exploris, une nouvelle compagnie de croisière française. Son premier bateau sera le Silver Explorer, que la jeune entreprise, dont le premier bureau a été ouvert à Paris le 3 janvier, a racheté fin novembre.

Un navire qui reste pour le moment affrété par Silversea

Construit au chantier finlandais de Rauma, mis en service en 1989 et rénové en 2018, ce navire d’expédition de 107.9 mètres de long pour 15.8 de large présente une jauge de 6072 GT. Il peut accueillir jusqu’à 144 passagers, servis par 118 membres d’équipage. Doté d’u…