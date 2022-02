Exposition : A Toulon, les bâtiments de Naval Group dans l’objectif d’Ewan Lebourdais

Voici une belle occasion de découvrir les superbes clichés du talentueux photographe breton Ewan Lebourdais, qui a intégré en novembre dernier le prestigieux cercle des Peintres officiels de la Marine.

Du 2 au 24 février, Naval Group et le Musée national de la Marine à Toulon invitent le public à plonger au cœur de l’univers du naval de défense, pour découvrir les navires de surface et les sous-marins conçus, construits et entretenus par Naval Group, au service de la Marine nationale et de ses marines partenaires.

L’exposition « Titans des mers » présente une sélection de photographies grand format d’Ewan Lebourdais, à qui Naval Group a laissé carte blanche dans ses chantiers, à bord des navires et des sous-marins.

- Plus d'informations sur le site du Musée national de la Marine à Toulon

- Voir le site d'Ewan Lebourdais

(© EWAN LEBOURDAIS)

(© EWAN LEBOURDAIS)