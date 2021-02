Extension de l'agrément lié à l'activité opérationnelle de la SNSM

La SNSM, association agréée de sécurité civile, a pour vocation de secourir toute personne en danger en mer et sur les côtes, en France métropolitaine et en Outre-Mer. Elle est la seule institution qui dispose des compétences et qualifications nécessaires pour intervenir conjointement depuis la plage jusqu'au large.

Dans le contexte de crise sanitaire de la COVID-19, les Sauveteurs ont été mobilisés au-delà de leur champ d'action, notamment à terre, au même titre que d'autres associations ; répondant ainsi aux sollicitations des préfets, SAMU, EPHAD, du personnel soignant et des personnes les plus fragiles pour diverses missions : renfort dans les centres médicaux et hospitaliers, livraison de médicaments et de nourriture, transport sanitaire île-continent, accompagnement des malades COVID-19 en TGV médicalisés, renfort dans les centrales d'appels etc.

A ce titre, l'arrêté du 3 février 2021 relatif à l'agrément des associations de sécurité civile mentionne l'attribution d'un agrément supplémentaire pour renforcer l'activité opérationnelle des Sauveteurs en Mer. La SNSM peut désormais intervenir dans le cadre d'actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, sinistres ou catastrophes (agrément B).

Pour rappel, ses bénévoles sont déjà mobilisés pour des opérations de secours & sauvetages aquatiques (agrément A), et des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes (agrément D).

Communiqué de la SNSM, 16/02/21