Face au Covid-19, des navires toujours à portée de main grâce à la visite virtuelle

La visite d’un navire est toujours une entreprise chronophage et complexe à organiser. Bateau rarement à quai, consignes de sécurité drastiques… Pourtant, les visites techniques y sont indispensables et régulières. Et la crise sanitaire liée au Covid-19 impose aux professionnels de nouvelles contraintes, destinées à réduire la présence sur le terrain et les interactions entre salariés pour préserver leur santé.

Le déploiement d’outils digitaux facilite alors grandement le travail des équipes : capturer virtuellement son bateau donne accès, à distance, à tous les espaces extérieurs et intérieurs des navires avec une vue hyperréaliste à 360°. SBS Interactive, entreprise experte en réalités numériques pour les professionnels, crée le jumeau numérique documenté et interactif d’un environnement à partir de son logiciel VIS-On©, pour que les équipes collaborent à partir du même référentiel visuel, sans barrière géographique.

Visiter à distance une réplique documentée et interactive du navire

Des photos panoramiques prises autour, sous le navire, sur les différents ponts, et dans chaque salle et soute, sont assemblées puis documentées. Nom des espaces et des équipements, documentation et notices techniques, plans et fichiers médias (tutoriels vidéos, jpeg, pdf, exel, liens internet…) trouvent leur place sur le double digital. La visite virtuelle est rapidement prête à être exploitée, parfois enrichie de plans et vues CAO, ou de scans lasers 360°.

Les équipages peuvent alors se former dans un environnement sécurisé, réaliste, et appréhender les contraintes du navire avant même d’embarquer à bord. Comparer le « tel-que-construit » au « tel-que-conçu », gérer l’historique des prises de vues tout au long d’un chantier, illustrer et documenter les phases de montage, créer le support visuel du livret bateau… VIS-On© possède de nombreuses applications concrètes dans l’univers de la construction et de l’exploitation navale.

La visite virtuelle donne un accès complet à tous les espaces d’un navire, sans barrière géographique

Un jumeau numérique connecté aux interfaces d'IoT et de GMAO

Les machines et équipements peuvent être connectés aux logiciels de GMAO ou de GED internes directement depuis la visite, facilitant la maintenance à distance et la préparation des chantiers. Simon Dubois, Directeur Opérationnel SBS Interactive, en détaille les nombreux bénéfices : « La visite virtuelle interactive d’un navire permet de se projeter en quelques clics dans les lieux d’intervention en 360°, et d’accéder aux informations métier, à l’historique des pannes d’un équipement et aux gammes de maintenance, aux tutoriels de formation… Tous les acteurs impliqués dans la gestion d’un navire, armateur, équipage, services techniques, managers, fournisseurs, disposent alors d’une même interface de travail, disponible en tout lieu et en permanence, que le bateau soit à quai ou non ».

Les salariés peuvent réaliser des demandes de travaux, des rondes techniques, et même prendre des mesures du navire depuis leur ordinateur. Un simple clic sur les points de la photo permet de connaître la distance entre les équipements d’un local, la longueur d’un segment, l’aire ou le périmètre d’une surface donnée. VIS-On intègre le format universel .E57 afin de s’adapter à tous les scanners du commerce.

Accédez à vos navires et tout son contenu référencé, à distance, de manière sécurisée

Solide de 10 années de collaboration avec des partenaires d’envergure comme Naval Group, l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, ou Orano (nucléaire), le logiciel VIS-On© a été spécialement optimisé pour les professionnels et bénéficie du retour d’expérience concret de nombreux acteurs de l’industrie naval. Développé entièrement par SBS Interactive, et exploité au sein d’environnement hypersensibles, il garantit la confidentialité des informations et la sécurité des accès.

Experte en réalité numérique, SBS Interactive développe depuis plus de 10 ans des solutions de visite virtuelle enrichie, réalité augmentée et réalité mixte à destination des professionnels et industriels : e-maintenance assistée, digital-learning et amélioration de la sécurité grâce à la modélisation virtuelle d’environnements complexes… Visitez le site internet : www.sbs-interactive.fr

