Face au drame des migrants en Manche, l'épuisement des sauveteurs

Un (autre) drame de la migration se déroule à nos portes. En Méditerranée, on compte chaque semaine les rescapés et les morts, naufragés d’embarcations fragiles. En Manche, la situation commence à, malheureusement, résonner des mêmes sombres accents. Ce dernier week-end, près de 150 candidats à l’exil qui ont été récupérés par les moyens de l’action de l’Etat en mer français devant les côtes du Nord. Depuis le début de l’année, ce sont près de 6000 personnes qui ont tenté la traversée vers le Royaume-Uni. Des chiffres en augmentation exponentielle, puisqu’en 2020 il y en avait eu 9000 en tout et quatre fois moins en 2019.<…