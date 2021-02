Face à la crise, Corsica Ferries cherche à se diversifier

Comme tous les opérateurs de ferries, la compagnie corse souffre des conséquences de la crise sanitaire. Globalement, Corsica Ferries n’a pas fermé de ligne mais a été contrainte de réduire fortement ses capacités. Sur le fret, elle a largement limité la casse, avec une baisse de 6% seulement en 2020, grâce à la continuité de l’approvisionnement des îles en marchandises. En revanche, l’impact est logiquement beaucoup plus fort sur le trafic passagers du fait des restrictions de déplacements mises en place en France comme en Italie depuis de début de la pandémie. Et vu le contexte actuel, il n’y a aucune visibilité à brève échéance. « Nous avons enregistré une baisse de 39% de notre activité passagers et il est impossible de savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. L’une des caractéristiques de cette crise c’est son imprévisibilité, on est totalement dans le brouillard. La clé, notamment pour le tourisme, c’est la liberté de circulation des personnes et ce qu’il faut, c’est de la visibilité pour que les clients puissent réserver leurs vacances », explique à Mer et Marine Pierre Mattei, président de Corsica Ferries. La compagnie se garde donc de faire des prévisions pour cette année, même si elle espère qu’à l’instar de l’été 2020, les restrictions et contraintes sur les déplacements internationaux auront aussi des aspects positifs sur son activité grâce aux flux touristiques nationaux : « Quand cela redémarrera, nous serons dans les premiers car les Français voudront rester en France et les Italiens en Italie, comme cela s’est passé l’année dernière, où nous avons fait un très bon mois d’août ».

Sept des treize navires en service grâce à de nouveaux marchés

Aujourd’hui, seuls sept des treize navires de Corsica Ferries sont en service. Ce qui correspond globalement au taux d’activité habituel de la flotte durant la saison hivernale (sept à huit navires en opération). Mais avec une subtilité importante : ce niveau est…