Falcon 10X : la solution de Dassault pour remplacer les Atlantique 2 

Le 6 mai, Dassault Aviation dévoilait le Falcon 10X, le plus gros jet d’affaire de l’histoire de l’avionneur français. Un appareil à très hautes performances développé avant tout pour le marché civil, mais qui à l’instar de la plupart des Falcon, pourrait être aussi décliné en « avion de missions » afin de répondre à des besoins militaires spécifiques (ce marché concerne globalement environ 10% de la flotte de Falcon). Dans le cas présent, le Falcon 10X peut clairement, compte tenu de ses capacités, se positionner sur le marché de la patrouille maritime (Patmar). Dassault, interrogé par Mer et Marine, ne souhaite pas s’exprimer sur la question. Mais le fait que son nouvel avion soit un candidat possible à la succession de l’Atlantique 2, dont il a livré 28 exemplaires à la Marine nationale entre 1989 et 1997, est une évidence, étayée par plusieurs sources. En mars dernier, dans le cadre d’un article sur le projet franco-allemand MAWS, nous indiquions d’ailleurs que Dassault travaillait sur des évolutions de sa gamme Falcon permettant de compenser le problème de gabarit de ses avions d’affaire existants pour une application Patmar.

Vue du futur Falcon 10X (© : DASSAULT AVIATION)

Voilà donc la solution. Prévu pour entrer en service fin 2025, le Falcon 10X offre un rayon d’action considérable, avec une distance franchissable de 7500 nautiques pour une vitesse maximale de Mach 0.925. Il sera équipé de deux moteurs Rolls-Royce Pearl 10X offrant plus de 18.000 livres de poussée. Long de 33.4 mètres pour une envergure de 33.6 mètres et une masse maximale au décollage de 52 tonnes, le nouveau biréacteur sera, comme tous les jets de Dassault, capable de se poser et de décoller sur des…