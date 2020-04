Fassmer vend un bâtiment multi-missions à la marine équatorienne

Retenu en décembre 2019 à l’issue d’un appel d’offres international, le constructeur allemand Fassmer a conclu la vente d’un design de bâtiment multi-missions destiné à la marine équatorienne. Ce navire d’environ 70 mètres de long sera réalisé par le chantier Astinav EP de Guayaquil. Du type MPV70 MKII, il pourra mettre en œuvre deux embarcations d’intervention par le tableau arrière et disposera d’une plateforme permettant l’accueil d’un hélicoptère de 11 tonnes, par exemple un NH90. La partie centrale est conçue pour l’accueil d’au moins 12 conteneurs de 20 pieds, manutentionnés au moyen d’une grue. Cela offrira différentes capacités au bâtiment, dont la possibilité de projeter du fret humanitaire et du matériel médical en cas de catastrophe naturelle. Il pourra aussi, le cas échéant, se servir de cette zone pour installer des modules de mission, mais aussi de l’avitaillement, des pièces de rechange et éventuellement de l’armement. Les moyens de manutention du MPV70 MKII lui permettront en effet d’effectuer des ravitaillements d’autres navires à la mer. En fret solide, mais aussi liquide, avec des soutes dédiées à cette fonction.

MPV70 MKII (© FASSMER)

Côté électronique, le navire sera doté d’un mât intégré doté d’un radar numérique développé en coopération par la société italienne Virtualabs et Astinav EP, ce dernier allant également fournir son système de combat Orion. L'armement devrait comprendre une tourelle de 76mm et deux canons télé-opérés de petit calibre.

Avec cette nouvelle unité, l’Equateur compte renforcer les capacités logistiques de sa marine et disposer d’une plateforme hauturière lui permettant d’accroître sa présence navale dans sa zone économique exclusive.

