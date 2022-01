FDI, Gowind : Florence Parly et son homologue grec chez Naval Group à Lorient

En marge de la réunion à Brest des ministres de la Défense de l’Union européenne, Florence Parly et son homologue grec Nikólaos Panagiotópoulos se sont rendus hier au chantier Naval Group de Lorient. En compagnie du président de l’entreprise, Pierre Eric Pommellet, ils ont pu découvrir le site et les navires qui y sont construits. A commencer par les futures frégates de défense et d’intervention (FDI), dont cinq exemplaires seront réalisés pour la flotte française et au moins trois pour la marine…