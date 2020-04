Ferries : le casse-tête du rembarquement des passagers

Alors que le 11 mai et le début du déconfinement approchent, se pose déjà la question de la réouverture aux passagers des ferries, pour le moment en service restreint et majoritairement réservé au fret. Un accord est d’ailleurs intervenu à ce sujet la semaine dernière entre la France, le Royaume-Uni et l’Irlande, pour soutenir financièrement les armements qui assurent actuellement le transport des marchandises.

Qu’en sera-t-il du retour des passagers à bord, que ce soit des transports à courte distance, de desserte des îles et internationaux? Un nouveau décret devrait être très prochainement publié pour établir les recommandations en la matière avec notamment les mesures de distanciation, l’adaptation de la vente des titres de transport sans contact et hors du navire ainsi que la restauration. La question du port du masque obligatoire, à l’image des recommandations pour les transports terrestres, est évidemment également un des grands enjeux ainsi que celle de la fourniture desdits masques.

Des premières réponses devraient être apportées par le gouvernement cette semaine. Elles concerneront pour le moment les services de ferries. La croisière, qui pose des problématiques encore plus complexes, devrait rouvrir plus tard et dans un cadre règlementaire dédié.

