Fincantieri achève la refonte du Star Breeze

Le groupe italien Fincantieri a annoncé hier avoir remis à la compagnie américaine Windstar Cruises le Star Breeze, à l’issue d’une refonte au cours de laquelle le navire a été allongé de plus de 25 mètres. C’est en octobre 2019 que les travaux avaient débuté au chantier Fincantieri de Palerme, en Sicile, spécialisé dans la réparation navale et les opérations de rénovation et transformation. Initialement, la remise en service du Star Breeze, construit en 1989 en Allemagne, devait intervenir en février. Mais, peu après le début des travaux, de l’amiante a été découvert à bord. Ce qui a obligé Fincantieri à interrompre en décembre le chantier, le temps que les matériaux incriminés soient extraits dans les conditions drastiques prévues par la règlementation. En janvier, la livraison du navire avait été reportée à début mai. Sauf qu’entretemps s’est ajoutée la crise du coronavirus et l’arrêt total des activités non essentielles en Italie pendant le confinement entre mars et avril. Le travail a repris ensuite, le navire étant finalement remis à l’eau au mois de juin. Sans que ce retard ait évidemment une importance capitale pour l’armateur puisque ses croisières ont été suspendues en raison de la crise sanitaire (le Star Breeze devait initialement être exploité à partir d’octobre vers la Grèce, Israël et l’Egypte).

Avant sa refonte, le navire mesurait 133.8 mètres de long pour une largeur de 19.2 mètres et une jauge de 9975 GT. Il a vu sa longueur passer à un peu plus 159 mètres et sa jauge à 13.000 GT, suite à l’ajout en son centre d’une section de 25.6 mètres produite en amont. Pour l’intégrer, la coque a été coupée en deux, l’avant et l’arrière étant écartés puis l’ensemble resoudé autour du nouveau module.

Le Star Breeze en cours de jumboïsation à Palerme fin 2019 (© FINCANTIERI)

Le Star Breeze en cours de jumboïsation à Palerme fin 2019 (© FINCANTIERI)

Le Star Breeze au moment de sa remise à l'eau en juin (© FINCANTIERI)

Grâce à cette jumboïsation, le nombre de cabines passe à 156, contre 106 précédemment, pour une capacité portée de 212 à 312 passagers. En plus de cet allongement, le navire est complètement modernisé et bénéficie de certaines modifications. Les espaces publics et cabines existantes sont remis à neufs, deux nouveaux restaurants seront proposés, de même que de nouvelles boutiques. Le centre de fitness est agrandi et le Spa reconstruit.

Cette opération de grande ampleur a été décidée par Windstar Cruises dans le cadre du programme Star Plus Initiative. D’un coût de 250 millions de dollars, il comprend la même intervention pour les deux autres navires de cette classe, les Star Pride et Star Legend, mis en service en 1988 et 1992. Ils devaient être tous les deux refondus à Palerme cette année mais leur transformation a été repoussée du fait de la situation actuelle.

Pour mémoire, ces trois navires, construits à l’origine pour Seabourn Cruises, ont été rachetés en 2014 et 2015 par Windstar Cruises. L'armateur n’exploitait jusque-là que de grands voiliers de croisière : les quatre-mâts Windstar et le Windspirit (110 mètres, 148 passagers), ainsi que le cinq-mâts Windsurf (188 mètres, 312 passagers) qui n’est autre que l'ancien Club Med 1, construit en 1986 au Havre et vendu en 1998.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.