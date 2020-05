Fincantieri lance le PPA Francesco Morosini

La cérémonie de lancement du second Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) de la marine italienne s’est déroulée le vendredi 22 mai au chantier Fincantieri de Riva Trigoso. Baptisé Francesco Morosini, le bâtiment va être transféré par barge vers le site de Muggiano, dans la baie de La Spezia, où il sera mis à l’eau et achevé. Le Francesco Morosini, dont la construction a pris deux mois de retard en raison de la crise sanitaire (fermeture temporaire des chantiers puis remontée en puissance progressive), doit être livré au printemps 2021 à la Marina militare, sa mise en service étant programmée pour mars 2022.

Le Francesco Morosini au chantier de Riva Trigoso (© FINCANTIERI)

Tête de série de ce programme, le Paolo Thaon di Revel a pour mémoire été réalisé à Muggiano. Mis à l’eau en juin 2019, il a débuté ses essais en mer en novembre dernier et doit être réceptionné à partir de cet été par la flotte italienne, qui prévoit son admission au service actif dans un an.

En tout, sept PPA, prévus pour être opérationnels d’ici 2026, ont pour le moment été commandés à Fincantieri, trois unités supplémentaires étant en option.

Le Paolo Thaon di Revel juste avant sa mise à l'eau (© GIORGIO ARRA)

Le Paolo Thaon di Revel au début de ses essais en novembre (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Se distinguant par un design très particulier, ces bâtiments, bien qu’appelés patrouilleurs hauturiers, ont le gabarit de frégates. Longs de 143 mètres (133 entre perpendiculaires) pour une largeur de 16.5 mètres, les PPA auront un déplacement d’environ 6200 tonnes en charge.

Il s’agit donc de gros bateaux, qui font l’objet d’une conception très originale liée aux exigences particulières de la marine italienne. Afin de remplacer les anciennes frégates de la classe Artigliere (désarmées entre 2013 et 2018), les dernières Maestrale et les corvettes de la classe Minerva, la Marina militare a en effet voulu une plateforme extrêmement polyvalente et modulaire. Un navire déclinable en plusieurs versions afin de répondre à des missions très variées, allant de la simple surveillance maritime aux combats de haute intensité, en passant par les opérations d’escorte de navires marchands et de soutien aux populations en cas de catastrophe naturelle. Avec au final des spécifications très nombreuses et pas toujours évidentes à compiler sur un même navire.

Les PPA seront déclinés en trois modèles. La version de base, dite « Light », destinée aux missions liées à l’action de l’Etat en mer (surveillance et contrôle des approches maritimes et de la ZEE, lutte contre les trafics illicites…) sera, en matière d’armement, équipée de deux tourelles, une de 127mm et une de 76mm, deux canons télé-opérés de 25mm et des mitrailleuses. S'y ajouteront des moyens non létaux, comme des systèmes à ultrasons.

La version intermédiaire (Light +), destinée aux mêmes missions avec des capacités de combat supérieures, en particulier en matière d’autodéfense, sera dotée en plus de cette artillerie de 16 missiles surface-air Aster 15 et Aster 30, avec la possibilité d’embarquer également des Aster Block 1 pour la défense antimissile balistique.

Quant à la version complète (Full), elle bénéficiera en plus de 8 missiles antinavire Teseo et deux lanceurs triples pour torpilles MU90. S’y ajouteront un sonar remorqué et des lance-leurres.

PPA en version Full (© FINCANTIERI)

Un double hangar permettra d’abriter deux hélicoptères AW-101 ou NH90, ainsi que des drones, alors que les PPA pourront mettre en œuvre plusieurs embarcations semi-rigides allant jusqu’à 11 mètres, dont une sur rampe à la poupe pour les versions Light et Light + (cet espace sera occupé par le sonar remorqué sur la version Full).

Les senseurs comprendront un radar multifonctions à quatre faces planes (bandes X/C) dont le développement a été confié à Leonardo, qui se chargera également de fournir le système de combat, un système de communication intégré de nouvelle génération, de nouveaux systèmes électro-optiques et une nouvelle conduite de tir. Pour ces bâtiments, Fincantieri et Leonardo ont aussi développé un concept de « cockpit » avec une nouvelle approche architecturale et fonctionnelle de la passerelle. Ce système doit permettre une gestion intégrée de la conduite de la plateforme et du système de combat, en recourant notamment à la réalité augmentée. Ces technologies doivent faciliter la tenue de situation tout en réduisant le personnel de quart.

Conçus pour accueillir jusqu’à 170 personnes (hors logements modulaires complémentaires), dont 90 à 120 membres d’équipage selon les versions, les PPA ont une propulsion de type CODAG (combined diesel-electric and gas). Elle repose sur deux moteurs diesels MTU, deux moteurs électriques de propulsion et une turbine à gaz de la famille LM 2500. S'y ajoutent quatre générateurs du type MAN 12V175D. La vitesse maximale sera de l’ordre de 32 nœuds (un peu plus de 10 nœuds en propulsion électrique) pour une autonomie de 5000 milles à 15 noeuds et 30 jours d’opération.

En plus de leurs propres besoins énergétiques, l’usine électrique des PPA est dimensionnée pour délivrer du courant à terre (2000 kW), les bâtiments étant capables également de fournir à l'extérieur de l’eau potable. Des capacités souhaitées par la marine italienne afin de leur permettre de soutenir des opérations humanitaires, en particulier lorsque des catastrophes naturelles touchent les réseaux terrestres de fourniture d’eau et d’électricité. Dans la même idée, les bâtiments sont dotés de deux zones modulaires, au centre et à l’arrière (d’une capacité respective de 8 et 5 conteneurs de 20 pieds), capables d’accueillir différents équipements sous forme conteneurisée: matériel pour les opérations, logistique, logements, soutien médical… Des moyens de levage permettront une manutention autonome. Les conteneurs pourront par ailleurs servir au transport de drones ou encore de moyens matériels pour des forces spéciales.

Le Paolo Thaon di Revel est le premier exemplaire de la version Light du PPA. Il en sera de même pour le Francesco Morosini. Déjà en construction à Riva Trigoso, le troisième exemplaire (Raimondo Montecuccoli), livrable en 2022, devrait être du type Light + alors que les deux suivants (2023) seront un Full et un Light +. Il est pour l’heure prévu qu’un Light + suive en 2024 et un Full en 2025. Le contrat comprend une option pour trois bâtiments supplémentaires, soit un Full, un Light et un Light +.

