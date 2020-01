Fincantieri livre le Seven Seas Splendor

Presque un an après sa mise à l’eau au chantier Fincantieri d’Ancône, en Italie, le paquebot Seven Seas Splendor a été livré hier. Second d’une série de trois unités de luxe destinées à la compagnie Regent Seven Seas Cruises, filiale du groupe NCLH, ce navire de 224 mètres de long pour 31 mètres de large et 55.200 GT de jauge, doté de 375 suites, sera armé par plus de 540 membres d’équipage et pourra accueillir 750 passagers. Le Seven Seas Splendor rejoint son aîné, le Seven Seas Explorer, mis en service en 2016. Quant au troisième navire de cette classe, il entrera en flotte en 2023.

(© : FINCANTIERI)

En dehors de ce projet, Fincantieri travaille également pour les deux autres filiales de NCLH. Le groupe a notamment commandé l’an dernier deux nouveaux navires haut de gamme de 67.000 GT et 1200 passagers (classe Allura), livrables en 2022 et 2025 à Oceania Cruises. Les chantiers italiens vont par ailleurs construire six grands paquebots de 140.000 GT et 3300 passagers (classe Leonardo) pour Norwegian Cruise Line (NCL), qui les réceptionnera entre 2022 et 2027.

Ces différentes unités font partie des 49 navires de croisière composant actuellement le carnet de commandes de Fincantieri.