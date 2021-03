Fincantieri met à flot le Discovery Princess

Le sixième et dernier paquebot de la classe Medallion de la compagnie Princess Cruises a été mis à l’eau hier au chantier Fincantieri de Monfalcone, sur la côte adriatique italienne. Baptisé Discovery Princess, ce navire, initialement prévu pour entrer en flotte en 2021, sera finalement livré l’année prochaine. Long de 330 mètres pour une largeur maximale de 44 mètres et une jauge de près de 145.000 GT, il compte environ 1830 cabines pour une capacité maximale de 4610 passagers (3660 en base double), avec un équipage pouvant atteindre 1411 personnes.

Les cinq premières unités de cette série, les Royal Princess, Regal Princess, Majestic Princess, Sky Princess et Enchanted Princess, ont été livrées en 2013, 2014, 2017, 2019 et 2020.

Pour la suite, Princess Cruises, filiale du groupe américain Carnival Corporation, a commandé à Fincantieri deux paquebots de nouvelle génération plus gros (175.000 GT), d’une capacité d’environ 4300 passagers en base double et qui seront les premiers de la compagnie à fonctionner au gaz naturel liquéfié. ce seront également les plus gros navires de croisière produits jusqu'ici en Italie. Ils doivent comme les Medallion voir le jour à Monfalcone, pour des livraisons normalement prévues fin 2023 et au printemps 2025. Un calendrier qui avait été confirmé par Fincantieri lors de la livraison de l’Enchanted Princess fin septembre mais que le constructeur italien n’a pas ré-évoqué à l’occasion de la mise à flot du Discovery Princess.

- Voir notre reportage sur le Sky Princess

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.