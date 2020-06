Fincantieri met à l’eau le septième paquebot de Viking

Le Viking Venus, dont la première tôle avait été découpée le 18 mars 2019, a été mis à l’eau le 11 juin au chantier Fincantieri d’Ancône, en Italie. Il s’agit du septième d’une série qui doit normalement compter pas moins de seize petits paquebots destinés à Viking Ocean Cruises, propriété de l’armateur norvégien Torstein Hagen. Des navires haut de gamme de 223 mètres de long, 47.800 GT de jauge et 465 cabines réalisés dans le cadre du projet Odin, lancé en 2012 (le projet avait été initialement confié à Saint-Nazaire mais n’avait pas abouti en raison d'un problème sur le montage financier avec des banques françaises notamment).

Livrable en 2021, le Viking Venus suivra les Viking Star, Viking Sea, Viking Sky, Viking Sun, Viking Orion et Viking Jupiter, mis en service entre 2015 et 2019. Deux autres unités sont prévues en 2022 et une en 2023. Puis, dans le cadre d’un accord conclu en mars 2017 entre l’armateur et Fincantieri, six navires supplémentaires doivent être construits, avec des livraisons échelonnées entre 2024 et 2027.

Le Viking Jupiter ( © FABIEN MONTREUIL)

A ce programme s’ajoute celui d’une série de navires d’expédition commandés par Viking Cruises à Vard, filiale de Fincantieri. Livrables en janvier et août 2022 par les chantiers norvégiens du groupe, les futurs Viking Octantis et Viking Polaris mesureront près de 203 mètres de long pour une jauge d’un peu plus de 30.000 GT et une capacité de 378 passagers. En plus de ces deux navires, le contrat comprend une option pour deux unités supplémentaires.

