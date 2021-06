Fincantieri met sur cale le MSC Seascape

Sistership du MSC Seashore, qui sera livré en juillet, le second paquebot du type Seaside EVO commandé par la compagnie italo-suisse MSC Cruises aux chantiers italiens Fincantieri a été officiellement mis sur cale hier à Monfalcone. A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des pièces, l’armateur a annoncé qu’il sera nommé MSC Seascape. Sa mise en service est prévue en novembre 2023.

Les MSC Seashore et MSC Seascape sont une version agrandie des MSC Seaside et MSC Seaview, navires de 323 mètres de long, 41 mètres de large, 153.500 GT de jauge et 2066 cabines livrés par Fincantieri en 2017 et 2018. La longueur a été portée à 339 mètres…