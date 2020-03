Focus : les PHA du type Mistral

La Marine nationale compte trois porte-hélicoptères amphibies (PHA), les Mistral, Tonnerre et Dixmude. Longs de 199 mètres pour une largeur de 32 mètres et un déplacement de 21.500 tonnes à pleine charge, ces bâtiments, conçus et réalisés en coopération par Naval Group et les Chantiers de l’Atlantique, ont été respectivement mis en service en 2006, 2007 et 2012. Basés tous les trois à Toulon, ils sont armés par 200 marins et peuvent accueillir 450 à 650 personnels supplémentaires.

Les Mistral et Tonnerre sont les derniers bâtiments neufs produits par l’ancien arsenal de Brest, où leur partie avant, construite à Saint-Nazaire, a été assemblée au reste de la coque (section arrière montée sur place). Le Dixmude, commandé dans le cadre du plan gouvernemental de relance de l’économie suite à la crise de 2008, a quant à lui été intégralement réalisé par les Chantiers de l’Atlantique, qui manquaient alors cruellement de travail.

Le Tonnerre (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Dixmude avec son radier ballasté (© EMMANUEL BONICI)

Le Mistral (© FRANCIS JACQUOT)

Appelés jusqu’en 2019 bâtiments de projection et de commandement (BPC), ils ont succédé aux transports de chalands de débarquement Orage (1965) et Ouragan (1968), désarmés en 2007, ainsi qu’aux Foudre (1990) et Siroco (1998) vendus en 2011 et 2015 au Chili et au Brésil. Initialement prévue, la construction d’un quatrième BPC/PHA a finalement été abandonnée en 2013, essentiellement pour des raisons budgétaires. Mais aussi du fait que les successeurs des TCD offrent des capacités et un niveau de disponibilité bien supérieurs à leurs aînés.

Des plateformes très polyvalentes éprouvées à de nombreuses reprises

Conçus pour la projection de forces terrestres et aéromobiles depuis la mer, les PHA sont des plateformes extrêmement polyvalentes. Depuis leur mise en service ils ont été employés à de nombreuses reprises pour des missions très variées : de l’évacuation de ressortissants (Liban en 2006, Yémen en 2015) aux opérations humanitaires suite à des catastrophes naturelles (Birmanie en 2008, Antilles en 2017, Mozambique en 2019), en passant par la mise en œuvre d’une force d’hélicoptères d’attaque (Lybie en 2011) et la projection de véhicules et de matériel sur un théâtre d’opération extérieur (Mali en 2013, Liban en 2016). A l’occasion de la crise du coronavirus, le Tonnerre vient également, pour la première fois, de servir grâce à son hôpital embarqué au transfert de malades en réanimation et sous assistance respiratoire entre la Corse et Toulon.

Le Tonnerre et sa batellerie lors de l'opération humanitaire au profit du Mozambique en 2019 (© MARINE NATIONALE)

L'îlot du Dixmude avec la passerelle. Vue depuis le pont d'envol (© EMMANUEL BONICI)

La passerelle du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Commander une opération interarmées et internationale

Les nombreux exercices internationaux réalisés ces dernières années ont, par ailleurs, démontré l’efficacité de ces bâtiments dans le domaine des opérations amphibies, leur parfaite interopérabilité avec des moyens étrangers et leur capacité à assurer le commandement d’une force interalliée et interarmées. Ils disposent à cet effet de moyens de communication très développés (liaisons de données tactiques L11 et L16, systèmes satellitaires dont Syracuse III) et d’un vaste espace reconfigurable de 850 m². Ce poste de commandement modulaire, conçu pour gérer une opération de grande ampleur, peut accueillir un état-major complet, avec la possibilité d’installer jusqu’à 150 opérateurs.

Une partie du centre de commandement du Tonnerre lors d'un exercice en 2018 (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Capacités aéronautiques

Concernant les capacités aéronautiques des PHA, leur pont d’envol d’une surface de 5600 m² permet la mise en œuvre simultanée de six hélicoptères, notamment des Caïman (NH90) et Tigre de l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) ainsi que des Caracal de l’armée de l’Air et tout autre appareil de l’aéronautique navale à voilure tournante. Le spot situé le plus à l’avant est renforcé pour accueillir une machine très lourde, comme le convertible MV-22 Osprey et l’hélicoptère CH-53 Super Stallion américains. Ils ne sont en revanche pas conçus pour recevoir des avions à décollage court et appontage vertical.

(© MARINE NATIONALE)

Caïman Terre sur le pont du Dixmude lors d'un exercice en 2019 (© FRANCIS JACQUOT)

15 hélicoptères sur le pont du Mistral lors de l'opération Harmattan en Libye en 2011 (© EMA)

MV-22 Osprey sur le pont du Tonnerre en 2018 (© MARINE NATIONALE)

MV-22 Osprey sur le pont du Tonnerre en 2018 (© MARINE NATIONALE)

Deux ascenseurs, un à tribord et un à l'extrême arrière, desservent un hangar de 1800 m² capable d’abriter et d’assurer la maintenance de 16 appareils de types NH90 et Tigre, ou une trentaine d’hélicoptères légers. Des soutes à munitions communiquent avec le pont d’envol où les hélicoptères peuvent être directement approvisionnés en carburant et armes pour gagner du temps et augmenter le nombre de rotations. Alors que les bâtiments disposent d’un ou deux système(s) d’aide à l’appontage IPD, les opérations aériennes sont gérées depuis un PC Avia sur l’arrière de l’îlot.

Hélicoptère Gazelle de l'ALAT dans le hangar d'un PHA (© MARINE NATIONALE - PASCAL DAGOIS)

Ascenseur tribord (© EMMANUEL BONICI)

(© EMMANUEL BONICI)

Vue depuis la passerelle Avia du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Passerelle Avia du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)



Première intégration d’un drone aérien

Les PHA sont également aptes depuis peu à la mise en œuvre de drones aériens à voilure tournante permettant d’effectuer des missions de surveillance et d’identification en agissant comme des capteurs déportés. D’abord testé à partir de 2012 sur l’ex-patrouilleur L’Adroit, le Camcopter S-100, un engin de 200 kilos de la société autrichienne Schiebel (deux de ces drones sont expérimentés par le CEPA/10S) a vu son intégration qualifiée fin 2019 sur le Dixmude. Une opération complexe car elle nécessitait de veiller à la compatibilité électromagnétique entre le drone et les différents capteurs, radars et systèmes de communication du bâtiment ; établir précisément le domaine de décollage et d’appontage du drone sur le navire ; connecter l’engin au système de combat du bâtiment pour exploiter tout son potentiel en temps réel ; et gérer toutes les problématiques physiques liées à sa présence et sa maintenance à bord (système de liaison dédié et sécurisé, installations spécifiques, procédures…) Ces travaux serviront au futur programme SDAM de drones embarqués de 700 kg adaptés aux PHA, frégates et patrouilleurs hauturiers.

Camcopter S-100, ici sur l'ex-patrouilleur L'Adroit en 2014 (© MARINE NATIONALE)

Opérations amphibies

Pour les opérations amphibies, les PHA disposent d’un radier de 885 m² (57.5 mètres de long pour 15.4 mètres de large) pouvant accueillir quatre chalands de type CTM, deux catamarans rapides de type EDAR ou deux engins de débarquement sur coussin d’air (LCAC) américains, un système d'évacuation permettant notamment d'évacuer la chaleur générée par les turbines de ces engins (des essais ont déjà eu lieu à plusieurs reprises avec l’US Navy). La dotation habituelle d’un PHA est d’un EDAR et deux CTM. Ce sont ces engins qui assurent le transfert entre le bâtiment et la terre des soldats, véhicules et autres matériels.

Le Dixmude avec radier ouvert et deux chalands de type CTM (© FRANCIS JACQUOT)

Le radier du Dixmude se refermant (© EMMANUEL BONICI)

Le radier du Dixmude au sec avec plancher en bois et au dessus le système d'évacuation des échappements (© EMMANUEL BONICI)

CTM dans le radier du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Exercice avec un chaland de débarquement britannique (© MARINE NATIONALE)

Exercice avec un LCAC (© MARINE NATIONALE)

Un PVP embarquant sur un EDAR dans le radier du Tonnerre (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

EDAR débarquant des troupes et des blindés du type VBCI (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

EDAR débarquant des troupes et des blindés du type VBCI (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

EDAR avec plateforme abaissée rejoignant le Dixmude (© FRANCIS JACQUOT)

CTM et EDAR avec plateforme relevée, en mode catamaran rapide (© FRANCIS JACQUOT)

Les CTM

Les chalands de transport de matériel (CTM) sont des bateaux en acier à fond plat de 23.8 mètres de long pour 6.3 mètres de large, avec un déplacement lège de 62 tonnes et de 150 tonnes à pleine charge. Pouvant naviguer jusqu’à 8.5 nœuds, ils sont dotés d’une rampe à l’avant et sont conçus pour débarquer sur une plage des soldats, du matériel et des véhicules, y compris des blindés. Douze de ces CTM, livrés par le chantier CMN de Cherbourg entre 1982 et 1992, sont encore en service dans la Marine nationale, dont huit au sein de la flottille amphibie qui fournit à Toulon la batellerie des PHA. Les CTM seront remplacés dans les années à venir par les nouveaux engins de débarquement amphibie standards (EDAS).

CTM et EDAR (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Un CTM et au fond le Dixmude (© FRANCIS JACQUOT)

Un CTM en "porte à porte" avec le rapider d'un PHA (© MARINE NATIONALE - GLADYS DAVID)

Les EDAR

Nettement plus récents, les engins de débarquement amphibie rapides (EDAR) ont été conçus par CNIM et réalisés à quatre exemplaires par le chantier Socarenam de Boulogne. Admis au service actif en 2013, ces catamarans en aluminium de 30 mètres de long pour 12.6 mètres de large et 300 tpc (200 tonnes lège) peuvent atteindre la vitesse de 30 nœuds à vide et 18 nœuds à pleine charge. Fruit d’un concept innovant, le Landing-Catamaran (L-Cat) développé par CNIM, ces engins disposent entre leurs deux coques d’une plateforme élévatrice capable de supporter une charge de 80 tonnes, soit plusieurs véhicules, dont des blindés, y compris un char lourd Leclerc. Lors des phases de transit, cette plateforme est en position haute, permettant à l’EDAR de naviguer rapidement grâce à sa configuration catamaran.

EDAR avec plateforme au ras de l'eau (© EMMANUEL BONICI)

EDAR avec plateforme plus haute (© EMMANUEL BONICI)

EDAR (© EMMANUEL BONICI)

EDAR avec plateforme en position haute pour les transits (© MARINE NATIONALE)

Puis, lors des phases de débarquement, la plateforme s’abaisse, ce qui permet de réduire le tirant d’eau au maximum et de s’échouer sur une plage, comme un chaland traditionnel. Cette plateforme élévatrice est également utile pour faciliter les opérations à partir de quais ou d’un radier en mode « porte à porte ». D’autant que l’EDAR est de type roll-on/roll-off, c’est-à-dire capable d’effectuer des transbordements aussi bien par l’avant que par l’arrière.

EDAR (© FRANCIS JACQUOT)

EDAR plateforme basse rampe relevée près de la plage (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

EDAR plateforme basse rampe presque baissée peu avant le débarquement (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Capables de naviguer en toute autonomie jusqu’à 200 milles au large, avec une distance franchissable de 500 à 700 milles selon le chargement, ces nouveaux engins de débarquement peuvent être déployés plus loin de la côte que les CTM, ce qui peut permettre de ménager l’effet de surprise et éviter que les PHA s’exposent trop près du littoral. Les EDAR peuvent enfin être employés pour les opérations spéciales, leur plateforme étant en mesure de servir à la mise à l’eau des semi-rigides des commandos, ainsi que des unités et matériels subaquatiques, dont des drones.

De vastes garages pour les véhicules et le fret

Capables de projeter sur une plage ou vers un port des unités d’infanterie et de combat mécanisées, les PHA disposent de garages réservés au transport de matériel et de véhicules. Sur deux ponts, reliés par une rampe et communiquant avec le radier, 2650 m² d’espaces sont disponibles pour loger une centaine de véhicules, dont une douzaine de chars Leclerc. En cas de besoin, les ascenseurs permettent également de stocker du matériel sur le pont d’envol. Véhicules et fret sont embarqués et débarqués par le radier, en mer ou à quai, mais aussi au moyen d’une grande porte latérale à tribord qui donne accès aux garages. Les bâtiments sont également dotés d’une grue pouvant soulever jusqu’à 17 tonnes.

Pont à véhicules du Tonnerre (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

VBCI dans un radier de PHA (© FRANCIS JACQUOT)

VBCI dans un radier de PHA (© FRANCIS JACQUOT)

Pont à véhicules et fret du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Pont à véhicules et fret du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Jusqu’à 4000 personnes à bord

Les PHA peuvent accueillir dans la durée jusqu’à 450 soldats (30 jours sans ravitaillement), avec la possibilité de monter à 900 hommes pour une courte période. Les logements ont été imaginés en conséquence, avec des cabines équipées chacune de sanitaires et pouvant héberger six personnes maximum (individuelles, doubles ou quadruples pour l’équipage). Le confort a été nettement amélioré par rapport aux anciens TCD, y compris avec l’ajout d’une véritable salle de sport.

Salle de sport du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Salle de sport du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Dans le cadre d’une opération exceptionnelle, les capacités d’accueil peuvent être augmentées significativement. On évoquera ainsi la toute première mission du Mistral, en 2006 (avant même qu’il soit déclaré en service), qui avait été d'évacuer des ressortissants au Liban. A l'époque, des centaines de lits picots avaient été installés dans le hangar, la marine calculant que le BPC était capable, en cas de besoin, d'embarquer 4000 civils pendant quelques jours.

Lits picots sur le Mistral au Liban, en 2006 (© : MARINE NATIONALE)

Hôpitaux flottants

L’un des grands atouts des PHA réside enfin dans leurs infrastructures hospitalières, particulièrement développées. Sur 750 m², elles comprennent 69 lits médicalisés, une salle pour grands brûlés, une salle de radiologie pouvant recevoir un scanner et deux blocs opératoires. Ces capacités peuvent être augmentées en récupérant 250 m² dans le hangar hélicoptères, situé à proximité et dont les ascenseurs vers le pont d’envol facilitent l’acheminement ou l’évacuation des blessés par voie aérienne. Grâce à l’ajout de modules médicaux complémentaires, il est possible de disposer de 119 lits et quatre blocs opératoires, servis par 100 personnels de santé, dont 12 chirurgiens. Ces installations permettent d’assurer le soutien médical des troupes débarquées et de pouvoir intervenir lors d’opérations humanitaires. Grâce à leurs capacités aéromobiles et amphibies, les PHA se prêtent en effet très bien aux missions d’assistance aux populations sinistrées, notamment lorsque les infrastructures terrestres et portuaires sont indisponibles suite à une catastrophe naturelle.

Les installations hospitalières du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Les installations hospitalières d'un PHA (© MARINE NATIONALE)

Les installations hospitalières d'un PHA (© MARINE NATIONALE)

Les installations hospitalières d'un PHA (© MARINE NATIONALE)

Le PHA peut facilement mener des évacuations médicales avec ses hélicoptères (© MARINE NATIONALE)

Energie/propulsion

Côté machines, les PHA sont équipés de quatre diesels-générateurs Wärtsilä, trois d’une puissance unitaire de 6480 kW et un de 3300 kW. Ils alimentent en énergie le bord, ainsi que la propulsion, qui comprend deux pods, moteurs électriques placés dans des nacelles orientables à 360 degrés sous la poupe. Combinant les fonctions de propulseurs et de gouvernes, ces équipements de type Mermaid (2 x 7 MW) permettent notamment d’améliorer la manoeuvrabilité, d’autant que les PHA sont aussi équipés d’un ou deux propulseurs d’étrave en tunnel (2 x 1200 kW). A l’origine, les Mistral et Tonnerre n’en avaient qu’un, mais le premier en a reçu un second en 2018, une opération qui sera menée à bien d’ici l’année prochaine sur le second, le Dixmude en comptant deux dès le neuvage. Capables d’atteindre la vitesse de 20 nœuds, les PHA disposent d’une autonomie très importante puisqu’ils peuvent franchir 11.000 milles à 15 nœuds et opérer sans ravitaillement pendant un mois avec leurs 200 membres d’équipage et 450 passagers.

Commandes de la propulsion sur l'aileron de passerelle pour les manoeuvres portuaires (© EMMANUEL BONICI)

Un pod du Dixmude (© BERNARD BIGER)

Les deux pods du Dixmude (© BERNARD BIGER)

Electronique

Côté électronique, ces bâtiments disposent d’un radar multifonctions MMR-3D de Thales pour la veille surface et aérienne, ainsi que deux radars de navigation DRBN-38. Egalement conçus pour recevoir des systèmes de guerre électronique, les PHA bénéficient d’un dispositif de veille panoramique TV et infrarouge avec le système Vigiscan (HGH) et de deux systèmes optroniques EOMS-NG (Safran), ces derniers pouvant assurer la veille infrarouge, l’identification de cible, leur poursuite, la télémétrie laser et la conduite de tir.

(© EMMANUEL BONICI)

Armement

En matière d’armement, les PHA disposent uniquement de systèmes dédiés à leur autodéfense rapprochée, ces bâtiments étant systématiquement accompagnés d’un escorteur lorsqu’ils évoluent dans des zones à risques. On trouve à bord deux systèmes surface-air à très courte portée Simbad, avec chacun deux missiles Mistral prêts à l’emploi (portée de 6 km). Situés à tribord avant et bâbord arrière, ces équipements manuels, qui nécessitent un servant pour leur mise en oeuvre, seront probablement remplacés dans les années qui viennent par des systèmes télé-opérés comme le Simbad-RC, afin d’accroître la réactivité.

Tir d'un missile Mistral depuis un lanceur Simbad (© MARINE NATIONALE)

Système Simbad (© EMMANUEL BONICI)

L’auto-défense des PHA a en tous cas déjà été améliorée entre 2016 et 2018 via le remplacement, sur les trois bâtiments, des deux affûts manuels de 20mm d’origine par des canons télé-opérés Narwhal (Nexter) de même calibre. Ils sont situés à bâbord avant et tribord arrière. L’armement est complété avec des affûts manuels : quatre mitrailleuses de 12.7mm, un mini-gun et trois mitrailleuses de 7.62mm (AANF1).

Canon télé-opéré de 20mm Narwhal sur PHA (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Canon télé-opéré de 20mm Narwhal sur PHA (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Mitrailleuse (© EMMANUEL BONICI)

L’ensemble des senseurs ainsi que l’armement sont gérés depuis le Central Opérations (CO), le cœur informatique des PHA étant un système de combat de type SENIT 9 (Naval Group).

Le CO du Dixmude (© EMMANUEL BONICI)

Mission Jeanne d’Arc

Enfin, on notera que depuis 2010 et le retrait du service de l’ancien porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, qui servait de bâtiment école à la marine depuis 1964, l’un des PHA est employé chaque année au profit de la formation à la mer des officiers-élèves. Cette mission est conduite dans le cadre du déploiement d’un groupe amphibie (PHA + frégate du type La Fayette + groupe tactique embarqué et détachement hélicoptère de l’armée de Terre) qui constitue une force opérationnelle capable d’intervenir dans les régions traversées.

La frégate Guépratte et le Mistral débutant la mission Jeanne d'Arc le 26 février dernier (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Deux bâtiments dérivés en service en Egypte

En plus des trois PHA français, deux bâtiments du même type sont en service dans la marine égyptienne. Il s’agit des Gamal Abdel Nasser et Anwar el Sadat, construits à Saint-Nazaire et livrés par Naval Group à la marine égyptienne en juin et septembre 2016. Ces bâtiments avaient pour mémoire été commandés initialement en 2011 par la Russie. Mais en 2014, François Hollande, alors président de la République, avait décidé de geler la livraison de ces bateaux, qui s’appelaient alors Vladivostok et Sevastopol, suite à l’implication des forces russes dans la crise ukrainienne. Achevés et restés un long moment en attente à flot, les ex-BPC russes furent finalement rachetés par l’Egypte en septembre 2015 et livrés après leur adaptation aux standards de leur nouveau propriétaire. Les bâtiments ont de plus été vendus avec leur batellerie, constituée de deux EDAR et quatre CTM NG.

Le Gamal Abdel Nasser (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Hélicoptères Kamov sur le pont d'un PHA égyptien (© ARMEE EGYPTIENNE)

Exercice amphibie à partir d'un PHA égyptien (© ARMEE EGYPTIENNE)

Exercice amphibie à partir d'un PHA égyptien (© ARMEE EGYPTIENNE)

