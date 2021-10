Magazine Forces navales et aéromaritimes françaises : les pré-commandes ouvertes

Détaillant les moyens nautiques et aériens actuels et futur de la Marine nationale et des différentes administrations et établissements publics français intervenant en mer, le nouveau magazine « Force navales et aéromaritimes françaises 2021-2022 » de Mer et Marine sera publié en novembre. Il est désormais possible de le précommander avec une réduction de 15% et les frais de port offerts. Une offre valable jusqu’au 31 octobre.

Marine nationale (flotte de surface, sous-marins, aéronautique navale, fusiliers-marins et commandos, gendarmerie maritime), marins-pompiers, moyens d’essais de la DGA ; Douanes, Affaires maritimes, Phares et Balises, Flotte océanographique française, navires d’archéologie sous-marine du DRASSM, flottille des parcs naturels marins, composantes nautiques d’autres forces de sécurité et de secours… La première édition de ce magazine en langue française, publiée fin 2019, comptait 128 pages avec plus de 600 bâtiments, navires et embarcations diverses répertoriés, de même que 200 aéronefs. Chaque bateau, appareil ou engin est agrémenté d’une fiche technique détaillée et de commentaires, alors que des articles expliquent les missions des différentes forces et services. Le tout est illustré avec plus de 400 photographies et images de synthèse.

L’édition 2021 du magazine sera encore plus fournie avec 136 pages, une iconographie largement renouvelée et de nombreuses nouveautés. Un ouvrage de référence pour les professionnels et les passionnés.

- Accéder à notre boutique pour commander le magazine