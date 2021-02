Fos: le CMA CGM Benjamin Franklin inaugure la rotule du terminal conteneurs

Près de trois ans après le début des travaux, la « rotule », nouveau quai faisant la jonction entre les terminaux PortSynergy Eurofos et Seayard, situés dans la darse 2 de Fos-sur-Mer, est opérationnelle. Elle a accueilli cette semaine son premier porte-conteneurs, qui au passage a décroché le record du plus grand navire (en capacité) reçu jusqu'ici par le port de Marseille Fos. Il s’agit du CMA CGM Benjamin Franklin, un mastodonte de près de 400 mètres de long pouvant transporter 17.859 EVP. Il devait repartir cette nuit vers Gênes après avoir réalisé 2200 mouvements de conteneurs lors de son escale provençale. « L’arrivée du CMA CGM Benjamin Franklin garantit au Port et à PortSynergy – Eurofos plus de volumes, plus de trafics et une meilleure productivité. C’est une bonne nouvelle pour l’avenir de la filière à Fos. L’arrivée de ce navire dans nos bassins est la preuve que la stratégie de développement et d’investissement du port est la bonne » se félicite Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos.

Mercredi au terminal Eurofos (© EMMANUEL BONICI)

Longue de 240 mètres, avec un tirant d’eau de 17 mètres à l’aplomb du quai, la rotule permet à Eurofos d’étendre son linéaire de quai à près de 1900 mètres, avec en prolongement les quelques 800 mètres de quai exploités par son concurrent Seayard, soit une longueur totale de 2.6 kilomètres. Arrivé mardi soir, le CMA CGM Benjamin Franklin a réalisé le début de son escale en même temps que le CMA CGM Nabucco (334 mètres, 8450 EVP), qui est reparti hier après avoir réalisé 1150 mouvements de boites. Grâce à la rotule, PortSynergy Eurofos peut désormais accueillir sans problème deux porte-conteneurs de 400 mètres ou trois navires de 366 mètres.

Confiés par le Grand Port Maritime de Marseille à un groupement d’entreprises mené par Soletanche Bachy France, le chantier de la rotule avait débuté en avril 2018 (toutes les opérations de construction sont détaillées ici). La livraison est intervenue en septembre 2020, le nouveau quai étant ensuite aménagé avant les essais, notamment de portiques.

