François lambert quitte le GICAN pour rejoindre le cabinet de la ministre de la Mer

Nommée le lundi 6 juillet Ministre de la Mer au sein du Gouvernement, Mme Annick GIRARDIN a désigné M. François LAMBERT, Délégué Général du Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN) pour le poste de Directeur adjoint de son cabinet. L’intérim à la délégation générale du Groupement est assuré par M. Jean-Marie DUMON, Délégué à la Défense et à la Sécurité.

Administrateur des affaires maritimes depuis 2009, M. François LAMBERT avait rejoint le GICAN en juin 2017 en tant que Délégué Général. Au cours des trois dernières années, il a renforcé les liens entre les industriels ayant des activités militaires et ceux ayant des activités civiles, développé des liens avec les adhérents dans les territoires, participé à la création du Campus des Industries Navales, contribué à l’organisation des salons EURONAVAL et EUROMARITIME, et renforcé le soutien du GICAN à l’export. M. François LAMBERT a par ailleurs été le Délégué Permanent de la Filière des Industriels de la Mer, suite à sa création en octobre 2018.

M. Hervé GUILLOU, Président du GICAN, déclare : « Je remercie chaleureusement, au nom du Conseil d’Administration et de tous les adhérents, François Lambert pour ses trois années au GICAN. Ceux qui le connaissent savent toute l’énergie et la détermination qu’il a pu mettre dans sa fonction de Délégué Général, incarnant pendant trois ans le dynamisme de notre industrie. Je lui souhaite bon vent, et bonne mer, dans ses nouvelles fonctions au ministère de la Mer. Je sais que sa connaissance fine, et expérimentée, de l’économie bleue et de son industrie dans toutes ses composantes sera un atout précieux pour contribuer à relancer l’ambition maritime française du nouveau Gouvernement ».

Le Conseil d’Administration et l’ensemble de l’équipe du GICAN lui adresse leurs félicitations et leurs plus chaleureux encouragements dans ses nouvelles fonctions.

Communiqué du GICAN, 29/07/20