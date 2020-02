Fred Olsen : Austal met à l’eau un ferry trimaran pour les Canaries

Le chantier Austal d’Henderson, en Australie, a procédé le 4 février à la mise à l’eau du Bajamar Express, un ferry à grande vitesse qui sera exploité dans les Canaries. Premier d’une série de deux unités commandée en 2017 par la compagnie Fred Olsen, ce grand trimaran en aluminium de 118 mètres de long pourra accueillir 1100 passagers et 276 voitures. Equipé de quatre moteurs diesels MTU 8000 M71L de 20 cylindres affichant une puissance de 9100 kW, ainsi que des hydrojets Kamewa, il est conçu pour atteindre la vitesse de 38 nœuds. Prévu pour être livré au second trimestre de cette année, le Bajamar Express sera exploité sur la liaison rapide de Fred Olsen entre Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas.

Son sistership, le futur Bañaderos Express, est en cours de construction dans un autre chantier d’Austal, en l’occurrence le site du groupe situé aux Philippines. Il doit être livré sept mois après son aîné.

Ces navires sont une version modernisée du Benchijigua Express, livré au même client par Austal en 2005.

Le Bajamar Express (© AUSTAL)

