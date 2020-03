Fred Olsen: une énorme grue pour un jack-up

Fred Olsen Windcarrier a signé un contrat avec Huisman pour équiper l’un de ses navires jack-up d’une grue de type 1,600t LEC (Leg Encircling Crane) 65500. Cette grue livrable en 2022 pourra installer des fondations et toutes les éoliennes de nouvelles génération connues, selon le constructeur néerlandais de moyens de levage marins, qui affirme que c'est la plus haute grue de ce type sur le marché.

(© : FRED. OLSEN WINDCARRIER)

Pour Fred Olsen Windcarrier, il s’agit de se préparer à être en capacité d’installer des éoliennes de nouvelle génération, dont le poids et les dimensions augmentent. La grue sera installée sur un navire Gusto 9000 qui pourra poser des fondations pesant jusqu’à 1500 tonnes. Huisman vante une grue compacte pour une meilleure optimisation de la place libre sur le pont, un système entièrement électrique demandant moins de maintenance et plus de fiabilité, et un design de la flèche permettant une grande flexibilité.