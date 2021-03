La FREMM DA Alsace en route pour Toulon

L’Alsace, première des deux nouvelles frégates multi-missions de défense aérienne (FREMM DA) de la Marine nationale, a quitté vendredi 26 mars le site Naval Group de Lorient, où elle a été construite. Après avoir embarqué dans la matinée des munitions en vue d’une campagne de tirs d’artillerie au large de Belle-Ile, le bâtiment a appareillé dans l’après-midi. Il fait désormais route vers sa future base de Toulon, où il est attendu en fin de semaine. Alors que trois campagnes d’essais à la mer ont été conduites au large des côtes bretonnes et dans le golfe de Gascogne entre début octobre et mi-mars, les tests vont se poursuivre en Méditerranée, notamment sur les aspects liés à la défense aérienne avec le concours d’aéronefs et du centre DGA du Levant (une campagne a déjà été menée avec celui de Biscarosse). La livraison de cette première FREMM DA est prévue dans le courant du mois d’avril, conformément au calendrier et malgré les perturbations intervenues en 2020 avec la crise sanitaire. Mise à l’eau le 13 novembre, sa jumelle, la Lorraine, est toujours en achèvement à flot à Lorient en vue d’une…