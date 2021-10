FREMM : sur le chantier de la frégate Lorraine à Lorient

Cap sur Lorient, où Mer et Marine a pu visiter la Lorraine, ultime frégate multi-missions française et seconde de la série dotée de capacités de défense aérienne renforcées. La FREMM DA est actuellement en achèvement dans le chantier morbihannais de Naval Group, en vue de sa livraison en fin d’année prochaine à la Marine nationale.

La Lorraine en cale sèche fin septembre (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Le 13 novembre 2020, la coque de la Lorraine sortait du hall de construction du site Naval Group de Lorient. Une page a alors commencé à se tourner pour l’industriel, qui achève là son ultime frégate multi-missions (FREMM). Dix auront finalement été construites sur les rives du Scorff depuis 2005, la tête de série, l’Aquitaine, étant mise à l’eau en avril 2010 avant sa livraison deux ans plus tard à la marine, qui a prononcé son admission au service actif en 2015. Le programme, qui devait initialement comprendre pas moins de dix-sept FREMM pour la France, a été réduit à seulement huit unités tricolores, auxquelles se sont ajoutées deux frégates vendues à l’export, au Maroc puis à l’Egypte. Désormais, les ateliers lorientais de Naval Group se concentrent sur les nouvelles frégates de défense et d’intervention (FDI), dont les deux premiers exemplaires sont en cours de construction en vue d’être achevés en 2024 et 2025, ainsi que sur les corvettes du type Gowind destinées à l’export, avec là aussi deux unités en cours de production qui seront remises à partir de 2022 aux Emirats Arabes Unis.

La Lorraine sera la jumelle de l'Alsace, ici lors de son arrivée à Toulon en avril (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Une dernière unité de série mais avec des nouveautés

Pour autant, le programme FREMM n’est pas encore fini. Près de 200 personnels de Naval Group et de ses sous-traitants sont actuellement mobilisés autour de la Lorraine, qui est certes la dernière unité de la série, mais aussi un bateau intégrant des nouveautés. « Il y a des évolutions dans les équipements de conduite, sur la partie vie, mais cette frégate sera surtout la première FREMM à intégrer une conduite de tir radar pour son artillerie principale, avec la mise en place du système STIR, qui sera installé en retrofit sur sa jumelle l’Alsace que nous avons livrée en avril dernier. Et la Lorraine sera également le premier bâtiment de la Marine nationale équipé du nouveau système de communication par satellite Syracuse IV », explique le directeur de contrat FREMM chez Naval Group.

Planning tenu malgré les retards liés au Covid en 2020

Benoît Leroux souligne que le chantier, malgré l’impact de la crise sanitai…