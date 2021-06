FSO Safer : l’ONU cherche une solution pour éviter la marée noire en mer Rouge

C’est une marée noire en puissance en mer Rouge. Le FSO Safer rouille, à 60 km du port d’Hodeidah, au Yémen, et moins de 5 milles des côtes. A bord de ce navire de 362 mètres de long lancé en 1976, 140.000 tonnes de brut. Or, cette unité flottante de stockage, appartenant à la compagnie pétrolière nationale (la Safer Exploration & Production Operation Company - SEPOC), mouillée à Ras Issa depuis 1988, où elle servait à stocker et exporter le brut des champs de Marib, n’a reçu aucun entretien depuis 2014, en raison du conflit qui déchire le pays, et menace de fuir. L’an dernier, la salle des machines a été inondée et des réparations d’urgence effectuées, mais l’équipement pour prévenir tout incendie ou explosion ne fonctionne…