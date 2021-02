Futur porte-avions : le premier contrat d’études notifié

Le premier contrat d’études suivant les décisions du président de la République concernant le porte-avions français de nouvelle génération (PA-NG) a été notifié en décembre à Naval Group, aux Chantiers de l’Atlantique et à TechnicAtome, a appris Mer et Marine. Il s’agit comme prévu d’un contrat de levée de risques et de définition d’un avant-projet sommaire.…