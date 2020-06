GE Renewable Energy crée 250 emplois à Cherbourg

GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui son plan de recrutement de 250 employés pour son site de fabrication de pales d'éoliennes LM Wind Power à Cherbourg, en France, pour le premier trimestre 2021. Chaque nouvel employé suivra un programme de formation intensive au « Centre d'excellence » de l'usine pour apprendre les processus de fabrication de pales d'éoliennes. L'effectif de production accru permettra à LM Wind Power de répondre à la demande du marché de l’éolien en mer.

Ouverte il y a deux ans en avril 2018, l'usine compte aujourd'hui plus de 300 employés, dont 34% de femmes. L'installation est devenue le premier site de fabrication de pales d'éoliennes en France.

L’usine a produit la plus grande pale d'éolienne en mer au monde jamais fabriquée, longue de 107 mètres, dédiée à l'éolienne en mer Haliade-X 12MW de GE. En 2019, deux pales ont été expédiées vers des sites de test et trois ont été assemblées sur le prototype de l’Haliade-X à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le site de Cherbourg a ensuite démarré sa production commerciale.

Florence Martinez Flores, la directrice des ressources humaines du site, explique : "Cherbourg est la première et la seule usine au monde à avoir produit une pale d’éolienne de plus de 100 mètres. C’est un grand moment pour l’industrie éolienne, mais aussi une réalisation exceptionnelle pour les équipes à Cherbourg. Cela n'aurait pas pu arriver sans leur passion et leur engagement. Nous sommes fiers de participer au développement social et économique de la région, de créer plus d'emplois dans la communauté environnante, mais aussi d'apporter de nouvelles compétences à la main-d'œuvre normande."

L'équipe de Cherbourg recherche principalement à augmenter ses effectifs de production, avec des postes ouverts à tous les profils et à tous les horizons. Chaque nouvel employé sera formé à la fabrication de pales d'éoliennes grâce au programme de formation « Centre d'excellence » de LM Wind Power - un cours de formation théorique et pratique, qui développera les compétences et l'expertise technique requise pour produire des pales d'éoliennes de haute qualité. Le site recherchera également des superviseurs de production, des contrôleurs qualité, des opérateurs en logistique ainsi que des techniciens de maintenance.

À la suite d’une formation de 12 mois, les salariés présentent le Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie en tant qu’Equipier autonome de production industrielle, qualification reconnue dans l’industrie française

Communiqué de GE Renewable Energy